प्रवाशी बँगा भरून तयार एसटीच्या प्रवासाला आदेशच मिळेना

कोल्हापूरः लॉकडाउनमुळे परजिल्ह्यांत अडकलेल्या हजारो प्रवाशांनी परवानगी मागितली आहे. त्यापैकी परवानगी मिळालेल्यांच्या ऑनलाईन याद्याही जिल्हा प्रशासनाकडे तयार होत आहेत. मात्र, एसटी महामंडळाला प्रवासी सेवा सुरू करण्याचे कोणतेही आदेश नसल्याने परवानगी घेऊन प्रवासाची मुभाही फक्त घोषणाच ठरली आहे. परिणामी, 12 हजारांहून अधिक प्रवाशांना एसटीची प्रतीक्षा करताना हवालदिल होण्याची वेळ आली आहे.

परदेशात अडकलेल्यांना विमानाने भारतात आणले. त्यापाठोपाठ परप्रांतीय मजुरांसाठी रेल्वे सोडण्यात आल्या. त्याबरोबर राज्यांतर्गतही प्रवास जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीने करण्याची मुभा दिली होती. या तिन्हीसाठी आरोग्य तपासणीही बंधनकारक आहे. त्यासाठी अनेकांनी पाच दिवसांपूर्वी ऑनलाईन अर्ज भरले. त्याला आता पाच दिवसांहून वैद्यकीय तपासणीही करून घेतली. मात्र, प्रत्यक्ष प्रवासाचा दिवस आज येईल, उद्या येईल करीत पाच दिवस झाले, तरीही जिल्हा प्रशासनाकडून एसटी यांच्यातच याद्या अडकल्या; तर एसटी गाड्या मध्यवर्ती बस स्थानकासह तालुक्‍याच्या सर्व आगाराकडे थांबून आहेत. चालक, वाहकांना निरोप येताच तातडीने ड्यूटीवर हजर होण्याच्या सूचना केल्या आहेत, मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून एसटी प्रवासाची परवानगी दिलेली नाही. परिणामी ज्यांची आरोग्य तपासणी व जिल्हा प्रशासनाकडे ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे, असे प्रवासी अडकून पडले आहेत.

ते बस स्थानकावर येतात, गाडी केव्हा सुरू होणार याचा अंदाज घेतात, मात्र "पुढील सूचना येईपर्यंत गाडी सुरू होणार नाही' असा फलक एसटीने येथे लावला आहे. त्यात गाड्या नेमक्‍या कधी सुरू होणार, याचे उत्तर कुठेच मिळत नाही. मराठवाड्यात जाणारे अधिक

नोकरी, व्यवसायानिमित्त अनेक लोक येथे आलेत. कोणी पाहुण्याच्या घरी, कोणी एखाद्या कंपनीत थांबून आहेत, तर काही मजुरांना त्यांच्या मूळगावी जायचे आहे. अशात कोल्हापुरात मराठवाड्यात जाऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे, तर उत्तर महाराष्ट्र विर्दभात जाणाऱ्यांची संख्या मोजकी आहे. एका एसटीत किमान 22 प्रवासी आल्यानंतर गाडी सोडण्यात येणार आहे, अशात 22 प्रवासी मिळाले नाहीत तर काय याचे उत्तर तूर्त मिळत नाही.

Web Title: No order was received for the journey of ST, which was ready to be filled with passengers