...म्हणुन ग्राहकांच्या हाती स्लॅब बेनिफिटसह वीज बिले

गडहिंग्लज : कोरोना विषाणूमुळे सर्वत्र 23 मार्चपासून लॉकडाउन सुरू झाले. यामुळे महावितरणने मीटर रीडिंग, वीज बिल वितरण आणि बिल भरणा केंद्र बंद केले. ग्राहकांना वेब पोर्टल व मोबाईल ऍपद्वारे मीटरचे रीडिंग पाठविण्याचे आवाहन केले; परंतु गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्‍यातील केवळ दोन टक्के वीज ग्राहकांनी स्वत:हून मीटर रीडिंग पाठविले आहे. उर्वरित ग्राहकांना सरासरी वीज बिले दिली. आता एप्रिल, मे, जून या तीन महिन्यांची एकत्रित बिले स्लॅब बेनिफिटसह ग्राहकांच्या हाती पडणार आहेत. कोरोना लॉकडाउनमुळे महावितरण कंपनीने लघुदाबाच्या घरगुती व व्यापारी ग्राहकांना सरासरी वीज बिले देण्याची अंमलबजावणी सुरू केली. तरीसुद्धा ग्राहकांना मोबाईल ऍप व वेब पोर्टलच्या माध्यमातून स्वत:हून मीटरचे रीडिंग अपलोड करण्याचे आवाहन केले. गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्‍यातील वीज ग्राहकांतून या आवाहनाला अल्पसा प्रतिसाद मिळाला. ग्रामीण भागात इंटरनेटची कमी रेंज, ऍन्ड्रॉईड हॅण्डसेटचा अभाव आणि तंत्रज्ञानाची अपुरी माहिती ही प्रमुख कारणे यामागे आहेत. केवळ दोन टक्केच ग्राहकांनी या सुविधेचा वापर करून मीटर रीडिंग पाठविले. उर्वरित लघुदाब ग्राहकांना महावितरणने सरासरी वीज देयके पाठविली. आता स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने या महिन्यात मीटर रीडिंग घेण्याची कार्यवाही केली. कॅन्टोन्मेंट झोन वगळून इतर गावांतील मीटर रीडिंग घेतले. या महिन्यात ग्राहकांच्या हाती पडणारे बिल हे एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांचे एकत्रित असणार आहे. विशेषत: या बिलात स्लॅब बेनिफिट, सरासरी बिल भरलेल्या रक्कमेचे समायोजन, मासिक वीज वापर व स्लॅबप्रमाणे लावलेल्या वीज दराचा समावेश आहे. तीन महिन्यांच्या बिलाची पडताळणी करण्यासाठी महावितरणने ग्राहकांसाठी https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/ ही लिंकही प्रसिद्ध केली आहे. या लिंकवर जाऊन ग्राहक क्रमांक दिल्यास वीज बिलाचा संपूर्ण हिशेब पाहता येतो. लॉकडाउनच्या कालावधीत सरासरी वीज बिल भरल्यास जूनमधील तीन महिन्यांच्या एकत्रित बिलात एप्रिल व मे महिन्यांचा स्थिर आकार, विद्युत शुल्क वगळता उर्वरित रक्कम समायोजित होणार आहे. सरासरी बिलाचे सूत्र...

लॉकडाउनच्या काळात दिलेल्या सरासरी बिलांसाठी डिसेंबर, जानेवारी व फेब्रुवारी या तीन महिन्यांतील वीज वापराचा आधार घेतला. मुळात हा कालावधी हिवाळ्याचा असल्याने सरासरी बिले कमी गेली. मार्च, एप्रिल, मे हा कालावधी उन्हाळ्याचा असतो. त्यातच लॉकडाउनमध्ये सर्व मंडळी घरीच राहिली. परिणामी वीज वापर वाढला. त्यातच एप्रिलपासून विजेचे दरही वाढले. जूनमध्ये रीडिंग घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष वीज वापराचे युनिट कळण्यास मदत झाली. रीडिंगनुसारच या बिलांची आकारणी केल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. संभ्रम न ठेवता ग्राहकांनी बिले भरावीत

ग्रामीण भागात विविध अडचणींमुळे ऑनलाईन रीडिंगला प्रतिसाद कमी मिळाला. त्यामुळे सरासरी देयके द्यावी लागली. जूनमध्ये रीडिंग घेऊन संगणकीय प्रणालीद्वारे स्लॅब बेनिफिटसह एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांची बिले तयार करून वितरण सुरू केले आहे. ती बिले योग्य व अचूक असून ग्राहकांनी मनात शंका बाळगू नये. एका रुपयाचाही अतिरिक्त भुर्दंड बिलात लादलेला नाही. यामुळे कोणताही संभ्रम न ठेवता ग्राहकांनी बिले भरावीत.

- एस. पी. भोये, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, गडहिंग्लज विभाग

