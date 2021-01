घरकुलप्रश्नी गडहिंग्लजला 66 लाभार्थींना नोटीस

गडहिंग्लज : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गडहिंग्लज शहरातील 101 लाभार्थींना घरकुले मंजूर झाली आहेत. यांतील 66 लाभार्थींनी अजूनही घरकुलांचे बांधकाम सुरू केलेले नाही. अशा लाभार्थींना अंतिम नोटीस दिली असून 11 फेब्रुवारीपर्यंत बांधकाम सुरू न करणाऱ्या लाभार्थींची नावे प्रकल्प अहवालातून वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे, असा इशारा मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर यांनी दिला आहे. या योजनेंतर्गत मंजूर घरकुलांचे बांधकाम हे बांधकाम परवाना घेऊनच करणे लाभार्थींवर बंधनकारक आहे. याबाबत पालिकेतर्फे वेळोवेळी बैठका, मेळावे, गृहभेटी, नोटिसा, स्मरणपत्र पाठवून पाठपुरावा केला आहे; परंतु शहरातील 101 मंजूर लाभार्थींपैकी केवळ 48 लाभार्थींनी पालिकेकडून रितसर बांधकाम परवानगी घेतलेली आहे. त्यांतील 35 लाभार्थींनी घरकुलांचे बांधकाम सुरू केलेले आहे. घरकुल मंजुरीनंतर दोन वर्षांहून अधिक कालावधी होऊन गेल्यानंतरही बांधकाम परवाना घेणे किंवा बांधकाम करण्याबाबत लाभार्थींमध्ये उदासीनता दिसून येत आहे. 11 फेब्रुवारीअखेर मुदत

शहरातील 101 पैकी बांधकाम सुरू न केलेल्या 66 लाभार्थींना पालिकेतर्फे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने अंतिम संधी देण्यासाठी पुन्हा नोटिसा दिल्या आहेत. या नोटिसा अंतिम स्वरूपाच्या आहेत. 11 फेब्रुवारीअखेर बांधकाम सुरू न करणाऱ्या लाभार्थींना घरकुलांची आवश्‍यकता नाही, असे समजून मंजूर प्रकल्प अहवालातून त्यांची नावे वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाला देण्यात येणार आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Notice To 66 Beneficiaries For Housing Issue In Gadhinglaj Kolhapur Marathi News