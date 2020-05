आता शिक्षकांना करावी लागणार धावाधाव

बाजार भोगाव (कोल्हापूर) ः पंधरा जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर परजिल्ह्यात मूळ गावी गेलेल्या शिक्षकांनी पाच दिवसांत मुख्यालयी हजर राहण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे यांनी आज दिले. दरम्यान, शिक्षकांना संबंधित दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ परवानगी देण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या संभाव्य प्रादुर्भावाचा अंदाज बांधून शाळा, महाविद्यालये 16 मार्चपासून बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, गत 2019-20 या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या सत्रात ऑगस्टमधील महापूर व त्यानंतरचे पुनर्वसन यात पंधरा दिवसांपेक्षा आधिक काळ सुटीत गेला. दुसऱ्या सत्रातील कोरोनाच्या आपत्तीमुळे 16 मार्च ते 6 मे असे जवळपास 50 दिवसांचे शैक्षणिक कामकाज होवू शकले नाही. दोन्ही सत्रातील मिळून सुमारे 65 दिवस महापूर व कोरोनाच्या सुट्या यामध्ये वाया गेले. या कालावधीत ऑनलाईन शिक्षणाचे प्रयोग काही ठिकाणी राबवले. परंतु जिल्ह्याचा विचार करता हा प्रयोग 'फ्लॉप शो'असल्याचे नंतर समजत गेले. दरम्यान, मंत्रालयीन पातळीवरुन नविन शैक्षणिक वर्ष नियोजित वेळेत 15 जून 2020 पासून सुरु करण्याचे निश्‍चित झाले आहे.त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व तालुक्‍यांत मोफत वितरणाची पाठ्यपुस्तके पोहोचली आहेत. आज प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सुटीसाठी आपापल्या जिल्ह्यांत गेलेल्या शिक्षकांना एक जूनपर्यंत मुख्यालयी उपस्थित ठेवण्याबाबतचे परिपत्रक पाठवले आहे. अन्य जिल्ह्यांतून येणाऱ्या शिक्षकांच्या कोरोनाशी संबंधित सर्व तपासण्या,संसर्ग प्रतिबंधक उपाययोजना, आवश्‍यकतेनुसार संस्थात्मक विलगीकरण या सर्वांसाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी गृहित धरुन शिक्षकांनी आपल्या शाळेच्या गावातील कोरोना दक्षता समितीशी संपर्क करुन एक जूनपर्यंत मुख्यालयी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, परजिल्ह्यातून शिक्षकांना स्वतःच्या जिल्ह्यासह कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांचीही ऑनलाईन परवानगी घ्यावी लागणार असून दोन्हीकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच खासगी वाहनाने यावे लागणार आहे. केवळ पाच दिवसांत आपापल्या जिल्ह्यांतून पूर्वपरवागी घेऊन जिल्ह्यात येण्यासाठी शिक्षकांना विलंब लागू शकतो. विलंब झाला तरी त्यांच्यावर कारवाई करू नये, यासाठी शिष्टमंडळासह शिक्षणाधिकाऱ्यांना विनंती करणार आहे.

- रामदास झेंडे, जिल्हा उपाध्यक्ष, शिक्षक समिती, कोल्हापूर

Web Title: Now the teachers have to run