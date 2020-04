यमगेत गॅस्ट्रो रुग्णांची संख्या 428 वर

मुरगूड : यमगे (ता.कागल ) येथे सुरु असलेली गॅस्ट्रोची साथ आज आणखीनच तीव्र झाली.आज दिवसभरात नव्या रुग्णांची संख्या 135 वर जावून पोहचली. त्यामुळे गेल्या तीन दिवसात गॅस्ट्रो रुग्णांची संख्या 384 वर जावून पोहचली. दरम्यान दुपारी मुरगूड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केलेल्या 24 पैकी 8 रुग्णांना तब्येतीत सुधारणा झाल्याने घरी सोडण्यात आले आहे.

सरपिराजीराव या खाजगी तलावातून गावाला पाटाने येणारे पाणी बंद करुन त्याऐवजी त्याठिकाणी पाईपलाईन टाकण्याच्या कामाला आज सकाळी सुरुवात झाली. शुक्रवारी दुपारपर्यंत हे काम पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. गावातील सर्व बोअरवेल मध्येही आरोग्य विभागाच्या देखरेखीखाली ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी टीसीएल टाकले.

साथीचा फैलाव गावातील विद्यानगर,हरिजन वसाहत,चांभार गल्ली परिसरात झाला होता.पण आता गावातील उर्वरित भागातील रुग्णांना देखील त्रास जाणवू लागल्याने ही साथ हळू हळू गावभर पसरण्याची भिती आहे.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.योगेश साळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज दिवसभर तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.श्रेयस जुवेकर,आरोग्य सहाय्यक नासीर नाईक, पिंपळगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एस. ए. कदम, डॉ. सुरेश कोरवी, आरोग्य सहाय्यक जे. पी. गायकवाड, के. डी. नांगरे एस. एन. जितकर, युवराज पाटील, आरोग्य सेवक टी. जी. शिंदे,साताप्पा वायदंडे, सुनील जाधव, विजय कोंडेकर, आरोग्य सेविका के. एम. गुरव, सिंधुताई कांबळे, ए .बी. मांगोरे, एम.आर. समाधान,पी. ए .रेडेकर, सचिन चिखले, साईप्रतिक काटकर, विद्या चलवादी, माधुरी कोरवी येथे कार्यरत आहेत. आज सकाळी गटविकास अधिकारी शभाना मोकाशी यांनी भेट दिली. सिंचन विहीर व पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरु असलेल्या ठिकाणी पाहणी करुन सुचना केल्या. आरोग्य विभागाने पंधरा गाद्या, तसेच लागणारे औषध, टीसीएल यांचा पुरेसा साठा गावात पाठवला आहे. दरम्यान औषधोपचार व्यवस्थित मिळत नसल्याच्या कारणावरुन ग्रामस्थ व वैद्यकीय अधिकारी यांच्यात रात्री वाद झाला. तर गॅंस्ट्रो साथीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ हे उद्या (शुक्रवारी ) गावास भेट देणार आहेत. सभापती पाटील यांनी दिली भेट

जिल्हा परिषदेचे आरोग्य व बांधकाम समिती सभापती हंबीरराव पाटील यांनी भेट देऊन रुग्णांची विचारपूस केली. पाणीपुरवठा, आरोग्य यंत्रणेच्या स्थितीचा आढावा घेतला. मुंबई,पुणे व परगावाहून आलेले लोक, तपासणीसाठी स्वब घेतलेल्याची संख्यांची माहिती घेतली. निपाणी,बेळगाव या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. कागल तालुक्‍याला लागून कर्नाटक राज्याची हद्द असल्याने तालुक्‍यातील आरोग्य यंत्रणेला दक्ष राहण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच जिल्हा परिषदेचे सर्वतोपरी सहकार्य राहील असे त्यांनी सांगितले.

