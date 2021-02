कोल्हापूर जिल्ह्यात नद्यातील मगरींची संख्या वाढली

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये मगरींची संख्या वाढल्याचे निरीक्षण वन्यजीव अभ्यासकांनी व्यक्त नोंदविले आहे. वडणगे, राजाराम बंधारा, आंबेवाडी या भागातही सहसा न दिसणाऱ्या मगरीचे दर्शन घडले; पण खबरादी घेतल्यास, सुरक्षा उपाययोजना घेतल्यास मगरीचा धोका रोखता येईल. अशी आहे मगर...

जिल्ह्यातील नद्यांत "क्रोकोडाईल पलुसस्ट्रीस' या प्रजातीची मगर आढळते. हिची लांबी 14 ते 18 फूट असते. मगरीचे आयुर्मान शंभर वर्षांचे असते. मासे हे तिचे प्रमुख खाद्य आहे. फेब्रुवारी ते मे या कालखंडात मगर अंडी घालते. वर्षाला 60 ते 65 अंडी घालतात. अंडी उबवण्यासाठी 60 ते 65 दिवस लागतात. अंडी घालण्यासाठी नदी काठावरील वाळू आणि माती मिश्रीत जागा मगर निवडते. येथे घरटे करून अंडी घातली जातात. याकाळात घरट्याच्या आसपास मादी आणि नराचा वावर असतो. मगरीचे दर्शन

इचलकरंजी ते शिरोळ या दरम्यान पंचगंगा आणि कृष्णा नदीत मगरींचे दर्शन वारंवार होते. वारणा नदीतही मगरींचे प्रमाण अधिक आहे.

2010ला या नदीमध्ये 180 मगरी होत्या. आता त्यांची संख्या वाढली आहे. पंचगंगा नदीत आंबेवाडी, राजाराम बंधारा येथे मगरीचे असित्व दिसून आले. हिरण्यकेशीत गडहिंग्लज ते आजरा या नदीपात्रात मगरींचे दर्शन घडले आहे. चंदगड तालुक्‍यातील ताम्रपर्णी नदीत कोवाड-चिंचणी या दरम्यान मगरीचे दर्शन झाले आहे. मगरींची संख्या वाढण्याची कारणे

*बंधाऱ्यांमुळे नदीत बारमाही पाणी

* खाण्यासाठी मुबलक मासे.

* वाळू उपशामुळे नदीपात्रात खोलगट भाग वाढले

*दलदल आणि पाणी असल्याने पिल्लांसाठी सुरक्षित ठिकाण प्रबोधन, संरक्षण हेच उपाय

* मगरीचा परिसर ठरलेला आहे. तेथे फलक लावणे

- मगरींशी संपर्क टाळण्यासाठी त्या परिसरात न जाणे

- वनविभागाने मगरींना सुरक्षित अधिवासात नेणे

- जेथे वारंवार मगर दिसते. त्या भागात स्टीलचे ग्रील बसवावे.

- अशा ठिकाणी ग्रीलसह स्वतंत्र घाटांची निर्मिती करणे.

- मासेमारीसाठी बोट, काईल यातूनच नदीत जावे. सध्या मगरींची संख्या वाढली असली तरी त्यांचा फारसा धोका नाही. योग्य खबरदारी घेतल्यास मगर आणि माणूस यांच्यात संघर्ष होणार नाही. यासाठी नदी काठी राहणाऱ्या ग्रामसंस्थांचे प्रबोधन करणे, आपत्तीवेळी कोणती खबदारी घ्यायची, याचे प्रशिक्षण द्यावे.

- प्राचार्य डॉ. एस. आर. पाटील, मगरींचे अभ्यासक. जिल्ह्यात मगरीने आतापर्यत जे हल्ले केले ते केवळ स्वसंरक्षणासाठी केले आहेत. माणूस हे मगरीचे अन्न नाही. त्यामुळे मगरीपासून सुरक्षित अंतर ठेवल्यास धोका नाही. मगर आढल्यास वन विभागाशी संपर्क करणे. तिला तिच्या मूळ अधिवासात परत पाठवणे हाच उपाय आहे.

- संगमेश्‍नर येरुलकर, सदस्य, वाईल्ड लाईफ कॉन्झरवेशन अँड रेस्क्‍यू सोसायटी.

