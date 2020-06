अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत काय आहेत तज्ञांची मते?

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने पदवीच्या पहिल्या, दुसऱ्या वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या. सर्व पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सरकारने ऐच्छिक केल्या आहेत. या निर्णयाचे शिक्षणक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होतील. शिक्षण व्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा वेध ‘सकाळ’ सिटिझन एडिटरमध्ये घेण्यात आला. परीक्षांचे महत्त्व, गुणवत्ता मापनातील पारदर्शकता, मनुष्यबळाची आवश्‍यकता या सर्वच मुद्यांचा ऊहापोह यावेळी झाला. कुलगुरूंच्या स्वायत्ततेचे काय?

'ऐच्छिक परीक्षा हा निर्णय अव्यवहार्य आणि बेकायदेशीर आहे. मुळात विद्यापीठ संचालन कायद्यातील कलम ८ नुसार परीक्षांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नाही, तर तो विद्यापीठाचा आहे. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या स्वायत्ततेवर यामुळे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. एकही कुलगुरू या स्वायत्ततेबद्दल बोलत नाही. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून विद्यापीठ परीक्षा घेऊ शकते. परीक्षा ऐच्छिक करणे अयोग्य आहे. यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या, शिष्यवृत्तीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हा अन्यायच आहे.' विद्यापीठ आणि कुलगुरू यांच्या स्वायत्ततेचा भंग

पदवीच्या विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह

शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम - प्रा. डॉ. बी. एम. हिर्डेकर, माजी परीक्षा नियंत्रक, शिवाजी विद्यापीठ परीक्षेबाबत फेरविचार घेणे महत्त्वाचे

'कोरोना परिस्थितीनुसार परीक्षेबाबत निर्णय घेणे विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अपेक्षित आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे परीक्षा घेण्याबाबत अनेक पातळ्यांवर गुंतागुंत निर्माण झाली. सर्वच पातळ्यांवर फेरविचार होऊन परीक्षा घेणे महत्त्वाचे ठरेल. अभ्यासक्रम व परीक्षेबाबत सतत वेगवेगळ्या सूचना, परिपत्रके आली, त्यातून संभ्रम वाढला. व्यावसायिक अभ्यासक्रम अथवा तंत्र शाखांचा अभ्यासक्रम मार्चपर्यंत शिकवून पूर्ण झाला. पदवीचा ८० टक्के अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण झाला. शासनाने विद्यार्थ्यांना आणखी अवधी देऊन नेहमीप्रमाणे परीक्षा घ्याव्यात. ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचा पर्याय आहे; मात्र सर्वच ठिकाणी तो पर्याय वापरता येणेही अवघड आहे.' सोशल डिस्टन्स पाळून परीक्षा घेणे शक्‍य

यूजीसीच्या सूचना विचारात घ्याव्यात

ऑनलाईन परीक्षांचा विचार व्हावा

- डॉ. वासंती रासम, माजी विभागप्रमुख, राज्यशास्त्र विभाग ऐच्छिक परीक्षा योग्यच

कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा वाढतोय, अशा परिस्थितीत अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी परीक्षा रद्दचा निर्णय योग्य आहे. जरी शासनाने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला तरी बऱ्याच अडचणी आहेत. अंतिम वर्षाचा अभ्यासक्रम ९० टक्के पूर्ण झाला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांबाबत अशी परिस्थिती नाही. झालेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकतात. मात्र, यात अडचणी आहेत. हे पाहता अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेऊ नयेत. परीक्षा रद्द केल्यानंतर यापूर्वी झालेल्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांचे मूल्यांकन करून पदवीचे गुण मूल्यांकन होणारच आहे. महाविद्यालये, वसतिगृहे क्वारंटाईनसाठी आहेत

विद्यार्थ्यांना प्रवासात अडचणी आहेत

विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन होणारच आहे - डॉ. सुभाष जाधव, सहकार्यवाह, सुटा. ऑनलाईन परीक्षा घेणे शक्‍य

'विद्यापीठाने समिती नेमून परीक्षा कशा होतील, त्याचा आराखडा बनवला आहे. राज्यातील कृषी आणि पशुवैद्यकीय महाविद्यालये यांनी ऑनलाईन परीक्षा घेतली आहे. जर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने परवानगी दिली तर ऑनलाईन परीक्षा घेणे शक्‍य आहे. त्यासाठी साधने उपलब्ध करता येतील; पण परीक्षा घेणे आवश्‍यकच आहे.' परीक्षा समिती नेमून आराखडा तयार

ऑनलाईन परीक्षा घेणे शक्‍य

शैक्षणिक क्षेत्रात परीक्षा अनिवार्य - प्रा. डॉ. एन. बी. गायकवाड, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद, शिवाजी विद्यापीठ.

मूल्यांकनात अन्याय नको

राज्यात कोरोनाचे संकट अधिक गडद होत असताना शासनाने ऐच्छिक परीक्षा घेण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. मात्र, सरासरी गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करताना कोणावर अन्याय होणार नाही, हे पाहणे आवश्‍यक आहे. ज्यांना परीक्षा द्यायच्या आहेत, त्यांची व्यवस्थाही कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून करावी. परीक्षा देणाऱ्यांची व्यवस्था सुरळीत व्हावी

सरासरी मूल्यांकन नीट करावे

महाविद्यालयांचे निर्जंतुकीकरण गरजेचे

- नवनाथ मोरे, एसएफआय, ऐच्छिक परीक्षा बेकायदेशीर

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून परीक्षा घेणे शक्‍य आहे. परीक्षा ऐच्छिक करणे हे बेकायदेशीर आहे. सरासरी मूल्यांकनाच्या आधारे मिळालेल्या पदवीला जर न्यायालयात आव्हान दिले तर पुन्हा हे सर्व विद्यार्थी न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकतील. या विद्यार्थ्यांवर गुणवत्ता असूनही ‘प्रमोट ड्यू टू कोरोना’ हा शिक्का पडेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळण्यासही अडचण निर्माण होईल. नोकरी देताना खासगी कंपन्या सरासरी मूल्यांकन मान्य करणार का?

प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान

कोरोना निमित्त, परीक्षा टाळण्याचा प्रयत्न - ऋषिकेश माळी, महानगर मंत्री, अभाविप

