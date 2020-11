किरणोत्सवात इमारतींचा अडथळा कायम

कोल्हापूर ः करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरातील किरणोत्सवाच्या चौथ्या दिवशी आज मावळतीची सूर्यकिरणे मुर्तीच्या खांद्यापर्यंत पोचली. दरम्यान, आज मुर्तीच्या मुखकमलापर्यंत सूर्यकिरणे पोचतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, कालच्या तुलनेत हवेतील धुलीकणामुळे किरणांची प्रखरता कमी राहिली. त्याशिवाय किरणोत्सव मार्गातील एका इमारतीच्या छतावरील पत्र्याचा त्रिकोणी भाग अडथळा ठरत असल्याचे आज पुन्हा स्पष्ट झाले. हा अडथळा काढण्यासाठी आता देवस्थान समिती व महापालिकेतर्फे प्रयत्न केले जाणार आहेत. सायंकाळी चार वाजून 59 मिनिटांनी सूर्यकिरणांनी महाव्दार कमानीपर्यंत प्रवेश केला. पाच वाजून दोन मिनिटांनी गरूड मंडप, पाच वाजून 16 मिनिटांनी चौथऱ्यापर्यंत आणि पाच वाजून 31 मिनिटांनी कासव चौकापर्यंत सूर्यकिरणे आली. पाच वाजून 37 मिनिटांनी पितळी उंबरा, त्यानंतर दोन मिनिटांनी चांदीचा उंबरा, पाच वाजून 41 मिनिटांनी पहिली पायरी, त्यानंतर पाच वाजून 43 मिनिटांनी कटांजन, त्यानंतर एक मिनिटांनी चरणस्पर्श करत पाच वाजून 48 मिनिटांनी मुर्तीच्या खांद्यापर्यंत ती पोचली आणि डावीकडे लुप्त झाली. यावेळी देवस्थान समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

Web Title: The obstruction of the buildings in the radiation persists