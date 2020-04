कोल्हापूर - जीवनावश्‍यक वस्तूंची गाडी घेऊन महापालिका अधिकाऱ्यांची गाडी एखाद्या भागात गेली की पोराबाळांसह आई-वडीलही काही तरी वस्तू आपल्या हाती पडेल या आशेपोटी गाडीच्या मागे धावत येतात. "साहेब, अमुक एक कुटुंब दोन दिवसांपासून उपाशी आहे. आम्हाला राहू दे, त्यांना पहिल्यांदा द्या...', असे म्हटले की अधिकाऱ्यांचेही डोळे पाणावतात. जीवनावश्‍यक वस्तूंचे कीट कधी एकदा पोराबाळांच्या हाती देतो, अशी अधिकाऱ्यांची अवस्था होते. तीन आठवड्यांपासून शहराच्या विविध भागांत परप्रांतीय मजुरांपासून ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, घरदार नाही अशांसाठी महापालिकेने स्वयंसेवी संस्था तसेच दानशूर व्यक्तींच्या माध्यमातून मदत सुरू केली. अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचे ती साधन बनली आहे. संचारबंदीमुळे घरातून बाहेर पडणे मुश्‍कील झाले. रस्त्यावर कुणी आलेच तर पोलिस पिटाळून लावतात. तीन आठवड्यांपासून अधिक दिवस घरी बसून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणे मुश्‍कील बनले आहे. वाचा - गावाची तहाण भागविण्यासाठी पोटच्या गोळ्याचे पार्थिव ठेवले बाजूला उत्तर प्रदेश, बिहारमधील मजुरांची स्थिती तर आणखी बिकट, घरी परतावे तर जिल्ह्याच्या सीमा बंद झाल्या आहेत. कामधंदाही बंद आहेच. सकाळी कामावर गेले तर सायंकाळी चूल पेटणार, अशी अनेकांची अवस्था. तांदूळ, डाळ, साखर, खाद्यतेल जे काही हाती पडेल ते पडेल; पण एकदा पोराबाळांची भूक शमू दे, ही त्यामागील भावना. चारही विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून आजपर्यंत मोठ्या प्रमाणात जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या किटचे वाटप झाले आहे.

14 एप्रिलचा लॉकडाउन उठल्यावर दैनंदिन जीवन सुरळीत होईल, असे वाटले होते. मात्र, 3 मेपर्यत मुदत वाढली आणि हातावरचे पोट असलेल्या लोकांच्या जीवाची पुन्हा घालमेल सुरू झाली. विभागीय कार्यालयनिहाय अधिकाऱ्यांची नावे आणि त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक महापालिकेने प्रसिद्ध केले आहेत. लॉकडाउन वाढल्याने रोज 50 ते 60 इतक्‍या कीटसची मागणी होते. त्या तुलनेत रोज उपलब्ध होणाऱ्या किट संख्या मर्यादित आहे. क्रेडाई, बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या बांधकाम साईटवर काम करणाऱ्या कामगारांची राहण्याची व्यवस्था केली आहे. तीन आठवड्यांतून ज्या-ज्या व्यक्तींना किटसाठी फोन लावले, त्यांनी उत्स्फूर्तपणे मदत केली. 3 मेपर्यंत लॉकडाउन वाढल्याने ही मदतही अपुरी पडू लागली. त्यामुळे कोल्हापूरकरांच्या दातृत्वाची गरज पुन्हा एकदा भासू लागली आहे.

कोणताही झोपडपट्टी भाग अथवा परप्रांतीय मजुरांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचे कीट देताना येत असलेला अनुभव हा अंगावर शहारे आणणारा असतो. दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जीवनाश्‍यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, लॉकडाउन वाढल्याने किटची कमतरता जाणवू लागली. गेल्या तीन आठवड्यांत जे दातृत्व दाखविले तेच कायम ठेवूया.

- नारायण भोसले, उपशहररचनाकार



