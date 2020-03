चेन मार्केटिंगमधून दीड कोटीचा फटका 

कोल्हापूर : वीस हजार भरा, आणखी तीन मेंबर करा, वीस हजारांत दुचाकी देतो, अशा चेन मार्केटिंगमधून तब्बल दीड कोटीचा फटका संबंधित कंपनीला बसला आहे. काही महिन्यांत तब्बल सव्वादोनशेहून अधिक दुचाकी विकल्या गेल्या; मात्र त्यांची थकबाकी वाढल्यामुळे वसुली करताना तारांबळ उडाली आहे. 31 मार्च या आर्थिक वर्षाअखेर ही वसुली करणे जिकिरीचे ठरत आहे. नेमक्‍या कशा पद्धतीने ही फसवणूक झाली आहे, यात कोण कोण सामील आहेत, याचा गोपनीय तपास सुरू आहे. कोल्हापुरात काही महिन्यांपासून चेन मार्केटिंग सुरू झाले आहे. सुमारे 75 ते 80 हजारांची दुचाकी घेण्यासाठी मार्केटिंग कंपनी ग्राहकांचा शोध घेत होती. त्यांना "तुम्ही केवळ 20 हजार भरा आणि दुचाकी घेऊन जा,' म्हणून सांगितले जात होते. याच वेळी त्या दुचाकी मालकाकडून संबंधित कंपनीत कर्ज प्रकरण केले जात होते. कंपनीही डाऊन पेमेंट म्हणून ही रक्कम भरून घेते आणि उर्वरित रकमेचे कर्ज मंजूर करत होती. ग्राहकाला दुचाकी मिळाल्यानंतर तो ग्राहक पुढे तीन मेंबर करत होता. त्यांच्याकडून प्रत्येकी 20 हजार रुपये घेत होता आणि ही रक्कम तो मार्केटिंग कंपनीला देत होता. अशा पद्धतीने एका मार्केटिंग कंपनीने एक-दोन-तीन ग्राहकांद्वारे ही चेन सुरू ठेवली होती. यातून एका कंपनीतील सुमारे सव्वादोनशेहून अधिक दुचाकींची विक्री केली गेल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. काही ग्राहकांना पुढील चेन चालवता आली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून वीस हजारांपुढील रक्कम मार्केटिंग कंपनीला भरली गेली नाही. यातून ही चेन थांबली. संबंधित मार्केटिंग कंपनीने प्रत्येक ग्राहकाच्या नावे दुचाकीच्या कंपनीकडून घेतलेल्या कर्जाची पुढील रक्कमच भरली नाही. त्यामुळे या कंपनीने दुचाकीच्या थकीत कर्जापोटी जोरदार वसुली सुरू केली आहे; मात्र संबंधित मालक त्यांना भेटून आम्ही मार्केटिंग कंपनीकडून दुचाकी घेतल्याचे सांगतात. तसेच वसुली पथकाला दुचाकी मिळत नाही. त्यामुळे कंपनीचे वसुली अधिकारी आणि व्यवस्थापन यावर गांभीर्याने विचार करीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. एफआयआर दाखल होणार

नेमक्‍या कोणत्या टप्प्यावर ही चेन सुरू झाली, वसुलीला गेल्यानंतर दुचाकी का मिळत नाही, याचाही तपास सुरू झाला आहे. कोट्यवधींची थकबाकी असल्यामुळे कंपनीने सावध भूमिका घेतल्याचे समजते. कायदेशीर सल्ल्यानुसार पुढील कारवाई होणार आहे. याबाबतचा एफआयआर दाखल होण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर या मार्केटिंग चेनचा थेट नावानिशी पर्दाफाश होणार आहे. सोशल मीडियावर सावधान!

वीस हजारांत दुचाकी मिळवा, अशा पद्धतीचे मेसेज सोशल मीडियावर फिरत होते. यावेळी अनेक यूजर्सनी असे होऊ शकत नाही, फेक आहे, याबाबत सावधान राहा, फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्या, असेही सल्ले दिले होते. तरीही यातून संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे विश्‍वसनीय वृत्त आहे.



Web Title: One and a half crore hits from chain marketing