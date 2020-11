भेसळविरोधी कारवाईत सव्वा कोटींचा मुद्देमाल जप्त 

कोल्हापूर : खाद्य तेलापासून ते रवा, आटापर्यंत भेसळ असल्याच्या संशयावरून अन्न व औषध प्रशासनाने ठिकठिकाणी कारवाई केली. यावेळी तब्बल 1 कोटी 17 लाखांहून अधिक साहित्य अन्न व औषध प्रशासन विभागाने जप्त केले. भेसळ आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमानुसार विक्री होत नसल्याचे आढळल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. ठिकठिकाणी झालेल्या तपासणीत ही माहिती पुढे आली आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोकुळ शिरगावमधील एका कंपनीवर कारवाई करून 2 लाख 37 हजारांचे क्रीम अन्न व औषध प्रशासन विभागाने जप्त केले. लक्ष्मीपुरीतील दुकानात सुमारे 16 हजारांची हळद आणि सुमारे साडेअकरा हजारांची मोहरी जप्त केली.

जांभळी (ता. शिरोळ) येथील एका कंपनीत रवा, आटा व इतर असे सुमारे 68 लाखांचे पदार्थ जप्त केले. शिरोली एमआयडीसीतील मिलमधील सुमारे 31 लाखांहून अधिक असा गहू जप्त केला. हालोंडी (ता. हातकणंगले) येथील एका ट्रेडर्समध्ये 1 लाख 32 हजारांचेही खाद्यतेल जप्त केले. दसरा-दिवाळीत खाद्यपदार्थ, तेलासह इतर पदार्थांची उलाढाल होते. त्यामुळे भेसळचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता असते. जिल्ह्यात उत्पादकांची अचानक तपासणी केली. भेसळ असल्याच्या संशयावरून जप्तीची कारवाई केली आहे. नमुने तपासण्याचे काम सुरू असून महिन्यात त्याचा अहवाल येईल.

- तुषार शिंगाडे, अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन.

Web Title: One and a half crore items seized in anti-counterfeiting operation