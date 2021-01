कोल्हापूर : विद्युत निरीक्षक कार्यालयातील शिपायाला 13 हजाराची लाच घेताना अटक

कोल्हापूर - विद्युत ठेकेदाराचा परवाना मुंबईतून मिळवून देण्यासाठी विद्युत निरीक्षक कार्यालयातील शिपायाला 13 हजाराची लाच घेताना अटक झाली. अरविंद मधुकर लबदे (वय 43, रा.प्लॉट नं.608, माने कॉलनी, मगाव,ता.करवीर,कोल्हापूर) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. लाच लुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडून हा छापा टाकून त्याला अटक केल्याची माहिती उपअधीक्षक अदिनाथ बुधवंत यांनी दिली. तक्रारदार यांचे पत्नीचा विद्युत ठेकेदाराचा परवान्याचे काम मुंबईत आहे. तेथील कार्यालयात जावून ते करून घेण्यासाठी नाईक (शिपाई) लबदे याने तक्रारदाराकडे 13 हजार रुपयांची लाच मागितली होती. याबाबतची तक्रार आजच संबंधिताने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. मागितलेली तेरा हजाराची लाच देण्यासाठी तक्रारदार आज सायंकाळी भवानी मंडपातील विद्युत निरीक्षक कार्यालयात गेला होता. तेथे त्याने लबदेला 13 हजार रुपयांची लाच दिली. याचवेळी लाच लुचपत विभागाने तेथे छापा टाकून त्याला अटक केली. उपअधीक्षक बुधवंत यांच्यासह पोलिस निरीक्षक जितेंद्र पाटील यांच्यासह संजीव बंबर्गेकर, शरद पोरे, मयुर देसाई, रुपेश माने, यांनी ही कारवाई केली. याबाबतचा गुन्हा नोंद करण्याचे काम जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.



लबदे याचे कार्यालयीन रेकॉर्ड व इतर माहिती घेण्याचे काम सायंकाळनंतर सुरू झाले. तसेच रात्री उशिरा त्याच्या माने कॉलनीतील घरी सुद्धा झडती घेण्यासाठी अधिकारी गेले होते. लबदे याला कार्यालयात आणून चौकशी सुरू केली असता त्याने पूर्ण सहकार्य केले. यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावर भितीचे सावट होते. हे पण वाचा - महाडिक यांनी आता भाजपमध्येच राहावे ; गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील गतवर्षी "क्‍लास वन' अधिकारी सुद्धा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले आहेत. आज नवीन वर्षाचे पाच दिवस पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली. तक्रार देणाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्यामुळे आता लाच लुचपत विभागाच्या जाळ्यात सापणाऱ्यांचेही प्रमाण वाढले आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

