कोल्हापुरात एसटी बसचा भीषण अपघात ; एक ठार, 27 गंभीर जखमी

कळंबा - कोल्हापूर-गारगोटी महामार्गावर कळंबा येथील पेट्रोल पंपानजीक पादचाऱ्यास चुकवण्याच्या प्रयत्नात ताबा सुटल्याने एसटी बस झाडावर आदळून पादचारी ठार झाला. त्याची ओळख पटविण्याचे काम उशिरापर्यंत सुरू होते. अपघातात बसमधील चालक-वाहकासह 27 जण गंभीर जखमी झाले. त्यांना सीपीआरमध्ये दाखल केले. मोठ्या प्रमाणावर जखमी आल्याने सीपीआरमध्ये तारांबळ उडाली. अपघात आज रात्री पावणेआठच्या सुमारास झाला. अपघाताची नोंद करण्याचे काम करवीर पोलिस ठाण्यात सुरू होते. घटनास्थळ व पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, गारगोटीकडे जाणारी एसटी बस (एमएच 04 एन 9351) सुमारे चाळीस प्रवाशांना घेऊन सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास मध्यवर्ती बसस्थानकातून गारगोटीकडे जात होती. कळंबा तलावानजीक पेट्रोलपंपाजवळ पादचारी अचानक समोर आला. चालकाने प्रसंगावधान राखून पादचाऱ्याला चुकवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ताबा सुटल्याने बस झाडावर आदळली. अपघातात पादचारी गंभीर जखमी झाला. प्रवाशी बाहेर फेकले गेले. त्यामुळे ते आरडाओरड करू लागले. त्याचबरोबर अनेक प्रवाशांचे डोके आपटल्याने 27 जण गंभीर जखमी झाले. दरम्यान रस्त्यावरून माजी स्थायी समिगती सभापती आदिल फरास गारगोटीकडे जात होते. त्यांनी एसटी बस थांबवून जखमींना सीपीआरमध्ये पाठवले. दरम्यान याची माहिती आमदार प्रकाश अबीटकर यांना मिळाली. तेही सीपीआरमध्ये दाखल झाले. गंभीर जखमी झालेल्या पादचाऱ्याचा सीपीआरमध्ये उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. त्याची ओळख पटविण्याचे काम सुरू होते. इतर 27 जखमींपेकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना अतिदक्षता विभागात हलविले. अपघातावेळी मोठा आवाज झाल्यामुळे प्रवासी भयभीत झाले होते. तसेच एसटीचा दर्शनी बाजूचा चक्काचूर झाला. खिडकीच्या काचा फुटल्या होत्या. दरम्यान अपघात घडल्यानंतर घटनास्थळी पोलिस पाटील अनिता तिवले तसेच करवीर पोलिस, ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना रुग्णवाहिकेद्वारे सीपीआरमध्ये दाखल केले. अन्य प्रवाशांची विचारपूस केली तसेच मोबाईलवरून नातेवाईकांशी संपर्क साधला. एसटीमध्ये रक्ताचा सडा पडला होता. प्रवाशांचे साहित्य, मोबाईल अस्ताव्यस्त पडले होते. जखमींची नावे ः सुष्मिता किरण शेटे (वय 25), शैलजा अमोल पाटील (वय 24, म्हाळुंगे), राहुल दिनकर बिरंगुळे (29, वडणगे), निखिल नामदेव फरागटे (22, रा. फराकटेवाडी), निलेश साताप्पा कांबळे (वय 8, तुरंबे, राधानगरी), सुगंधा लहू कांबळे (70, पनोरी), विमल दिनकर कांबळे (60, पनोरी), तेजस रंगराव पाटील (19, रा. नाधवडे), विश्‍वनाथ चंद्रकांत खोत (30, गारगोटी), बबन भगवान पाटील (68, रा. धर्माकरी, माळशिरस), काजल दादासाहेब गोसावी (67, शिरगाव, राधानगरी), मालूबाई विलास गोसावी (67, राधानगरी), सूरज सुखदेव साबळे (23, शेणगाव), अलका दीलीप कोरवी (40, गारगोटी), शालन निवृत्ती तुंबेकर (73, इस्पुर्ली), राजेश नुलाराम वडर (50, गारगोटी), मंगेश राजाराम वडर (45, गारगोटी), बादल बाळासाहेब फराकटे (25, फराकटेवाडी), विवेक बाळासाहेब फराकटे (23, रा. फराकटेवाडी), सत्यजित शिवाजी केसरकर (23, बोरवडे), प्रथमेश कारा मिरजकर (14, गारगोटी), अश्‍विनी लहू नलवडेकर (27, गंगापूर), स्नेहल अशोक पाटील (22, निगवे खालसा, करवीर), चालक - तातोबा सीताराम कांबळे (वय 39, सोनगे), वाहक - सुनील मारुती चव्हाण (वय 53) व अनोळखी पुरुष अशी आहेत. आमदार अबीटकरांची भेट

आमदार प्रकाश अबीटकर यांनी सायंकाळी सीपीआरला भेट दिली. त्यांनी जखमींची विचारपूस केली. तसेच डॉक्‍टरांशी चर्चा करून उपचाराबाबतची माहिती घेतली. रात्री उशिरापर्यंत ते सीपीआरमध्ये थांबून होते. अपघाताचा मोठा आवाज

अपघातावेळी मोठा आवाज झाल्यामुळे प्रवासी भयभीत झाले. खिडकीच्या काचा फुटल्या होत्या. एसटीमध्ये रक्ताचा सडा पडला होता. तर प्रवाशांचे साहित्य, मोबाईल अस्ताव्यस्त पडले होते. सर्वत्र काचांचा ढीग पडला होता. घटनास्थळी भेट

घटनास्थळी पोलिस पाटील अनिता तिवले, करवीर पोलिस ठाण्याचे प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकारी अविनाश कुमार, सहायक पोलिस निरीक्षक अरविंद कांबळे आदींनी भेट दिली. अन्य प्रवाशांची विचारपूस केली तसेच मोबाईलवरून नातेवाईकांशी संपर्क साधून दिला. सीपीआरमध्ये बंदोबस्त

कोरोना प्रतिबंधाचा उपाय म्हणून सीपीआरमध्ये गर्दी टाळण्याचा प्रयत्न यंत्रणेकडून केला जातो. अपघाताची माहिती मिळताच जखमींच्या नातेवाइकांनी सीपीआरमध्ये गर्दी केली होती. ती हटविण्यासाठी शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रेरणा कट्टे, लक्ष्मीपुरीचे पोलिस निरीक्षक अनिल गुरज यांच्यासह पोलिसांचा फौजफाटा तैनात होता.



