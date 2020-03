गावातील एकच व्यक्ती दिवसातून औषध आणणार हातकणंगले पोलिस ठाण्याचा निर्णय....

इचलकरंजी - आता गावातील एकच व्यक्ती गावातील सर्व रूग्णांच्या औषधे आणण्यासाठी शहरात जाण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. याबाबतची माहिती हातकणंगले पोलिस ठाण्याने आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलिस पाटलांना दिली आहे. त्यामुळे विनाकारण डॉक्टरांचे पत्र घेऊन शहरात जाणार्‍या नागरिकांना आता आळा बसणार आहे. ग्रामीण भागातून बाहेर पडताना तसेच शहरात प्रवेश करताना आता ठिकठिकाणी नाकाबंदी सुरू आहे. मात्र बरेच नागरिक डॉक्टरांकडून औषधाच्या चिठ्ठीचा वापर करून शहराकडे जात आहेत. यातून रस्त्यावरही मोठी गर्दी दिसू लागली आहे. त्याचबरोबर काही नागरिक याचा गैरवापरही करत आहेत. याला आळा बसावा यासाठी हातकणंगले पोलिस ठाण्याने याबाबतचा संदेश गावातील सर्व पोलिस पाटील यांना पाठविला आहे. त्यात म्हटले आहे की, आपल्याकडील वैद्यकीय कारणास्तव दाखले देऊन त्यांना कोल्हापूर, इचलकरंजी व इतर ठिकाणी पाठविण्यात येत आहे. शिवाय औषधे आणण्यासाठी देखील असे दाखले देण्यात येत आहेत. असे दाखले सर्वांनाच दिले तर रस्त्यावर गर्दी होणार आहे. डॉक्टरांना देखील ऑनलाईन प्रिस्क्रिप्शन देण्याचे आदेश झाले आहेत. गरोदर स्त्रीया तसेच अत्यंत गंभीर रूग्णांना अत्यावश्यक औषधाकरीता दाखला दिल्यास हरकत नाही. शक्यतो सर्व गावकर्‍यांचे वैद्यकीय साहित्य आणावयाचे असल्यास आपल्या गावातील एक मनुष्य नेमावा व त्याच्याकडे सर्वाना हवे असलेल्या औषधांची यादी द्यावी. ती व्यक्ती कोल्हापूर, इचलकरंजी अथवा इतर ठिकाणी दिवसातून एकदाच औषधे घेऊन गावात पोहोच करेल. त्याबाबतचा दाखला त्या व्यक्तीस दिल्यास हरकत नाही. यापुढे औषधाच्या कारणाने कोणी आल्यास त्याचे वाहन जप्त करण्यात येईल व त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असेही नमूद करण्यात आले आहे.

हातकणंगले पोलिस ठाण्याने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात होणारी गर्दी कमी होणार आहे.

