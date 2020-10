आर. के. नगर (कोल्हापूर) : शिक्षण बी.कॉम, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेअर मॅनेजमेंट, जी डी सी ॲण्ड ए, बॅंकेत १७ वर्ष नोकरी, शाखाधिकारी म्हणून पद मिळाले, पगार वीस हजारांपर्यत होता. तरी ही नोकरी सोडून स्वतःचा नाश्‍ता सेंटर सुरू केले. यात्रेत टेबल टाकून विक्री सुरू केली. पाहता पाहता ग्राहक वाढू लागला. सर्वंना उत्ताप्पा, आंबोळी, दाबेली पसंद पडली म्हणून ‘मनपसंद’ नाव देऊन गाडा सुरू केला. जवाहनगर चौकातील सागर सोनवणे असे या जिद्दी युवकाचे नाव. नोकरीत राबून प्रतिष्ठा पाहून आर्थिक नुकसान करण्यापेक्षा स्वतःच्या पायावर उभे राहून समाधानी राहणे, आणि आर्थिक प्रगती करण्यासाठी काहीवेळा धाडसही करावे लागते, एवढंच सागरचं तरुणांना सांगण आहे. सागरने काही वर्षे बॅंकेत नोकरी करतानाच स्वतःच्या व्यवसायाचे स्वप्न पाहिले होते. गडमुडशिंगीच्या एका यात्रेत त्यांनी आंबोळी विक्रीच्या गाडीवर ग्राहकांची झुंबड पाहिली. आणि दुसऱ्याच दिवशी त्याने एका टेबलावर एका डब्यातून घेवून गेलेल्या पिठावर आंबोळी, उत्ताप्पा करण्यास सुरवात केली. अर्ध्या तासांत पिठाचा डबा संपला, पैसेही बऱ्यापैकी मिळाले. तेथून सागरने हाच व्यवसाय वाढविण्याचा निर्धार केला. बॅंकेत नोकरीस असतानाच विवाह झाला. पत्नी सोनालीनेही साथ दिली आणि शाखाधिकारी म्हणून सागरचे प्रमोशन झाले. मात्र सकाळी दहा ते रात्री सातपर्यंत वेळ देवून महिना वीस हजार रुपये मिळविणे सागरच्या बुद्धीला पटत नव्हते. त्यामुळे त्याने नोकरी सोडली आणि यात्रांत नाश्‍ता सेंटर सुरू केले. कोणी ओळखीचे भेटले तरीही मान खाली न घालता या दादा, मामा म्हणून त्यांने आपला स्वाभिमान कायम ठेवला. त्याला महिन्याला लाख-दीड लाख रुपये मिळू लागले. दुमजली घर बांधले. अलीकडे यात्रा बंदकरून भाड्याने गाळाही घेतला होता. सर्वकाही सुरळीत सुरू होते. मात्र कोरोना महामारीमुळे त्याला वेगळाच अनुभव आला. लॉकडाउनच्या काळात सागरने भाड्याने घेतलेल्या गाळ्याचे भाडे थकले. सहा महिन्यांतील दोन महिने भाडे मालकाने माफ करावे आणि चार महिन्याचे भाडे देण्यास सागर तयार झाला. मात्र, मालकाने पाठ फिरवली. सहा महिन्याचे भाडे द्यावेच लागेल असे सांगितले. अखेर सागरने तो गाळा सोडला. तेथून संपूर्ण बालपण आणि मुळ घर असलेल्या जवाहरनगरात त्याने ‘मनपसंद’ नाश्‍ता सेंटर गाड्यावर सुरू केले. आता तेथेही गर्दी होत आहे. संपादन - स्नेहल कदम

