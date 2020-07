आजऱ्यात ऐतिहासिक निर्णय... यंदा शहरात बसविणार एकच गणेश मूर्ती

आजरा : सध्या जगभरात कोरोनाने थैमान घातले असून मानवी जनजीवन विस्कळित झाले आहे. विविध उद्योग व व्यवसायांना फटका बसला आहे. अशा काळात आजरा शहरात "एक गाव एक गणपती' ही संकल्पना राबविण्याचा निर्धार शहरातील विविध संस्थाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. त्यामुळे एक गाव एक गणपती संकल्पना राबविण्याचा दृढ निश्‍चिय करणारे आजरा हे यंदा राज्यातील पहिले तालुकास्तरीय गाव ठरत आहे. येथील आजरा पोलिस ठाण्यात शहरातील विविध संस्थेचे व मंडळाचे पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. सहायक पोलिस निरीक्षक बालाजी भांगे यांनी स्वागत करून प्रास्ताविकात एक गाव एक गणपतीबाबत उपस्थितांना विनंती केली.

सहायक पोलिस निरीक्षकांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत एक दिलाने एकजुटीने "एक गाव एक गणपती संकल्पना' राबण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनामुळे जगात संसर्ग वाढत आहे. जिल्ह्यासह तालुक्‍यात वाढला आहे. अशा काळात गणेशोत्सव साजरा करताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. गर्दी टाळण्यासाठी लोकहिताचें निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. कोरोनाशी लढा देतांना सर्वांनी मिळून हा निर्णय घेतला असून गणेशोत्सवातील अन्य उपक्रम टाळून सण साजरा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. शहरात रवळनाथ मंदिर येथे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकडून दरवर्षी गणेशोत्सव साजरा केला जातो. तेथेच यंदा एकत्रितपणे व साध्या पद्धतीेने गणेशोत्सव साजरा करण्याचे सर्वानुमते ठरले. जिल्हा परिषद सदस्य जयवंतराव शिंपी, अण्णा भाऊ संस्था समूहाचे अध्यक्ष अशोक चराटी, नगरसेवक विलास नाईक, संभाजी पाटील, प्रभाकर कोरवी, आनंदा फडके, आनंदा कुंभार, सुधीर कुंभार, अनिल केसरकर, राजू विभूते, गणेश मंडळाचे पदाधिकारी, उपनिरीक्षक युवराज जाधव व मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पोलिस नाईक अनिल तराळ यांनी आभार मानले. आजऱ्याचा आदर्श ग्रामीण भागातही...

आजरा शहरात एक गाव एक गणपती संकल्पना राबविली जाणार आहे. याला सर्वांनी मान्यता दिली असून तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागातही ही संकल्पना राबविली जाईल. यासाठी मंडळांना आवाहन करणार असल्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भांगे यांनी सांगितले. संपादन - सचिन चराटी

Web Title: Only One Ganapati Will Be Worshiped In Ajara This Year Kolhapur Marathi News