शिंगणापूर उपसा केंद्र उंची  वाढविण्याची केवळ चर्चा 

कोल्हापूर : पावसाळा आला की घर बांधायचे, असे नेहमी माकड ठरवते, पण घर बांधायचे राहून जाते, अशाच माकडाच्या गोष्टीसारखी ही अवस्था या शिंगणापूर पाणी उपसा केंद्राची झाली आहे. महापुरात शहरात चारही बाजूंनी पाणी असतानाही पिण्यासाठी चांगले पाणी नव्हते. पाणी उपसा केंद्रच पाण्याखाली गेल्याने महापुरानंतरही तब्बल 15 दिवस पाणीपुरवठा सुरू नव्हता. पुढच्या वर्षी असे संकट येऊ नये, म्हणून शिंगणापूर येथील जॅकवेल उंचावर घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून निधी येणार होता. पण, गेल्या पावसाळ्यानंतर तयार झालेल्या या प्रस्तावावर 2020 चा पावसाळा तोंडावर आल्यानंतरच चर्चा झाली. जिल्ह्यात गेल्या वर्षी अतिवृष्टी झाली. महापुराचे संकट निर्माण झाले. शहरात 14 दिवस पुराचे पाणी होते. अनेक नागरी वस्त्यांत पाणी घुसले. हे पाणी उतरल्यानंतरही शहरातील जनजीवन सुरळीत झाले नव्हते. यात महत्त्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता, तो पाणीपुरवठा सुरळीत करायला बरेच दिवस गेल्याचा. रात्रंदिवस काम करून यात मोठा कालावधी गेला. त्यामुळे पुन्हा असे संकट येऊ नये म्हणून शिंगणापूर येथील पाणी उपसा केंद्र काही फूट उंचावर नेण्याची योजना महापुरानंतर आखली. जिल्हा नियोजन मंडळाने निधी देण्याचे आश्‍वासनही दिले होते. महापालिकेने तसा प्रस्तावही दिला. पण, त्यानंतर मात्र सुमारे आठ ते नऊ महिने या विषयावर नुसती चर्चाच झाली. आता पावसाळा तोंडावर आहे. पावसाळ्याच्या तयारीसाठी महापालिकेत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. रेडझोनमधील इमारतींना बोटींचे काय?

गेल्या वर्षी महापुरात शहरातील रेडझोनमध्ये शेकडो लोक अडकले होते. या लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी बोंटीचीही व्यवस्था नव्हती. तराफे करून लोकांना बाहेर काढण्याची कसरत प्रशासन, स्थानिक संस्था, मंडळे आदींनी करीत हे काम केले होते. त्यानंतर बोटी घेण्याचीही चर्चा झाली. प्रत्येक सोसायटी, बांधकाम व्यावसायिकांनी पहिल्यापासूनच तेथे अशी व्यवस्था करण्यासंदर्भातही चर्चा झाली होती. पण, बोटी घ्यायच्या कोणी बांधकाम व्यावसायिकाने की राहणाऱ्या रहिवाशांनी, यावरही पुन्हा काही ठिकाणी वाद झाले. पावसाळ्याच्या तोंडावर रेडझोनमधील इमारतींची स्थिती "जैसे थे' आहे.



Web Title: Only talk of increasing the height of Shinganapur Upsa Kendra