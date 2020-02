‘गोकुळ’चे पाणी, वीज तोडण्याचा आदेश स्थगित...

कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) आस्थापनेवर प्रकल्पग्रस्त किती आहेत, याची माहिती न दिल्याने संघाच्या वीज व पाणीपुरवठा तोडण्याच्या तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी दिलेल्या आदेशाला विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी आज स्थगित दिली. यावरील पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला ठेवली आहे. विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान होते दिले महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या कलम १०(६) तरतुदीनुसार सहकारी संस्थांतील आस्थापनेवरील पाच टक्के जागा ह्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव ठेवाव्या लागतात. या कायद्याच्या आधारे श्री. काटकर यांनी संघाकडे किती प्रकल्पग्रस्त काम करत आहेत, याची माहिती मागवली होती; पण ‘गोकुळ’ने ही माहिती वेळेत दिली नव्हती. माहिती न दिल्याबद्दल श्री. काटकर यांनी १ फेब्रुवारीपासून ताराबाई पार्क व गोकुळ शिरगाव कार्यालयातील वीज व पाणीपुरवठा तोडण्याचे आदेश दिले होते. संघाच्यावतीने विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले होते.

Web Title: order of Disconnecting gokul electricity and water supply are Postponed