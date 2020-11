पाडव्याच्या सौद्यात  गुळाला 5 हजारांवर दर 

कोल्हापूर : दिवाळी पाडव्याच्या मुर्हुतावर शाहू मार्केट यार्डांत झालेल्या गूळ सौद्यात गुणवत्तेनुसार 2800 ते 5100 रूपये क्विंटलला असा दर मिळाला. त्यामुळे गूळ उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे. बाजार समितीच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष के. पी. पाटील यांच्या हस्ते मुर्हुताचे सौदे काढले.

यंदाच्या हंगामातील मुर्हुताचे गूळ सौदे अमर मधूकर पाटील यांच्या अडत दुकानात काढले. आतापर्यत जवळपास 50 हजार गूळ रव्यांची आवक झाली आहे. गुऱ्हाळ घरांसाठीचे अपुरे मनुष्यबळ दरवर्षी गुळाला मिळणारा मर्यादीत दर यामुळे गुळ उद्योग संकटात आहे, असे असले तरी गुजरातमधून कोल्हापुरी गुळाला मोठी मागणी आहे. त्यासाठी चांगल्या प्रतिच्या गुळाला चांगला दर देण्याची तयारी गुळ व्यापाऱ्यांनी केली आहे. त्यानुसार पाडव्याच्या मुर्हुताच्या सौद्यात 5100 रूपयांचा भाव दिला आहे. प्रथम श्रेणीच्या गुळाची आवक अशीच वाढती राहिल्यास यंदाच्या हंगामात गुळाचे भाव किमान 4500 रूपयांच्या पुढे मिळेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. यावेळी प्रशासक मंडळ सदस्य प्रा. जालंदर पाटील, बी.एच. पाटील, सचिन घोरपडे, कर्णसिंह गायकवाड, अजित पाटील, सुजाता सावडकर, दगडू भास्कर, सचिव मोहन सालपे, उपसचिव जयवंत पाटील आदी उपस्थित होते. लहान गुळालाही भाव चांगला

पाच सहा वर्षात लहान आकाराच्या गूळ निर्मिती वाढली आहे. या गुळाला मागणी असते. त्याला दरही चांगला मिळतो, यंदाच्या हंगामात असा एक किलो ते पाच किलोच्या आकारातील गुळ बाजारात आले आहेत. त्याला गुणवत्तेनुसार 2 800 ते 5100 रूपये असा प्रति क्विंटल भाव मिळाला.



