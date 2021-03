World Water Day : पंचगंगा नदीचे प्रदूषण दुखणे कायम; कारवाई फक्त कागदोपत्रीच

कोल्हापूर : दक्षिणकाशी ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा नदीच्या प्रदुषणाचे दुखणे अद्याप कायम आहे. कारखाने व उद्योगांचे सांडपाणी थेट नदीपात्रात मिसळत असुनही महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ कारावाईत ढिलाइ करत आहे. पाणी प्रदुषणातून लोकांना जीव गमवावा लागला असला तरी त्याचे सोयरसुतक कोणालाच दिसत नाही. कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्ये स्वच्छ निथळ दिसणाऱ्या पंचगंगेला प्रदुषणाचा विळखा घट्ट होऊ लागला आहे. नदीची पाहणी त्याचा सर्वे आणि कागदोपत्री असणारा प्रदूषणमुतक्तीचा आराखडा यामुळे नदी प्रदुषण कधी कमी होणार हे सांगणे कठीण झाले आहे. प्रदूषण करणारे घटक - प्रयाग चिखली येथे कासारी, कुंभी, तुळशी, भोगावती व गुप्त नदी सरस्वती यांचा संयोग होऊन पंचगंगा नदी आकार घेते. नदीकाठावरील ३९ गावे प्रदुषणाला हातभार लावतात. यातील ८ गावांतुन होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी नाबार्डने निधी देण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर उर्वरित गावांकरिता फेरप्रस्ताव पाठवण्यात आला. शिवाजी विद्यापीठाच्या पर्यावरणशास्त्र अधिविभागाने नदीकाठावरील १७४ गावांचे सर्वेक्षण हाती घेतले. त्याद्वारे प्रदूषणाला हातभार लावणाऱ्या घटकांचे विश्लेषण केले. नदीत जलपर्णी वाढल्यामुळे पाणी दूषित झाले आहे. रासायनिक पाणी, मळीयुक्त सांडपाणी नदीत मिसळते. तसेच दुधाळी, जयंती, बापट कॅम्प, लाईन बाजारसह छोटे- मोठे नाले नदीत मिसळून प्रदुषणाची तीव्रता वाढवतात. जयंती नाल्याचे पाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात जाते. मात्र हा अपवाद वगळला तर पंचगंगा नदी प्रदूषणाने ग्रासली आहे. कारवाईचा नुसताच गाजावाजा - पंचगंगेच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी ठोस कारवाई अपेक्षित आहे. परंतु याची दखल न घेता प्रशासनाने उडवाउडवीची उत्तरे दिली आहेत. पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्‍नी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिका आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र त्या कारवाईनंतरही नदीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आताही नदी अत्यंत दूषित असल्याने स्थानिकांनी पोलिस ठाण्यात जाऊन नदी चोरीला गेल्याची अनोखी तक्रारही केली होती. याप्रकरणी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी यासंबधित लोकांनी आंदोलने, मार्चे काढले आहेत. मात्र असे असुनही प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कठोर कारवाई होत नाही. यामुळे प्रतिवर्षी ग्रामस्थांना दूषित पाण्याचा सामना करावा लागतो. पर्यावरण प्रेमींनी वेळोवेळी यासंदर्भात प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. मात्र याकडे कानाडोळा करत प्रदूषणमुक्तीच्या आश्वासनांवर त्यांची बोळवण केली जात आहे. याप्रकरणी प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांवर योग्य प्रक्रिया न करता ते नदीत सोडणाऱ्या, प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवरही कारवाई करण्यात यावी अशा सु्चना प्रशासनाने वेळोवेळी दिल्या आहेत. जलचरांचे अस्तित्व धोक्यात - जसे नदीचे प्रदूषण वाढत गेले तसे जलचरांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ लागले. या परिसरातील गावांकाठी प्रदूषणवाढीमुळे नदीपात्रातील मासे, कासव तसेच अन्य जलचर मृत्युमुखी पडत आहेत. अनेक बंधाऱ्यांजवळ मृत माशांचा खच दिसत आहे. परिणामी मृत मासे कुजल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरते. नदीचे पाणी काळसर, हिरवट झाल्याने मासे, कासव यांच्यासारखे जलचरांना जीव गमवावा लागत आहे. दूषित पाण्यामुळे जलचरांसह नदीकाठच्या गावामधील ग्रामस्थांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे. याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दूषित पाणी पाजण्यापासून ते कार्यालयात मृत मासे टाकण्यापर्यंत आंदोलने झाली आहेत. परंतु जैसे थे परिस्थितीमुळे प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. मुख्यमंत्र्यांचा पाठपुरावा - याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यानीही वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. ज्यांच्यामळे प्रदुषण होते त्यांनीही ते रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या परिसरातील महानगरपालिकेसह, नगरपालिका, गावे, वस्त्रोद्योग युनिटस्, एमआयडीसी इत्यादी ठिकाणांवरुन होत असलेले प्रदुषण थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजनांसंदर्भातील सविस्तर आराखडा सादर करावा. या कार्यवाहीसाठी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. पंचगांगा परिसरातील जे कारखाने नियमांचे उल्लंघन करुन नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात त्यांच्यावर थेट टाळे लावण्याची कारवाई करावी. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची पूर्तता केल्यानंतर आणि कारखान्यात तशी यंत्रणा बसवल्यानंतरच हे टाळे उघडण्यात यावे, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या ज्या आंदोलनकर्त्यांवर थेट सदोष मनुष्यवधाच्या प्रयत्नासारखे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत ते मागे घेण्यासंदर्भात सहानुभुतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: panchganga river pollution problem not solved after documentation in kolhapur