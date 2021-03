परराज्यातील भाविक वाशीतून पसार

हळदी, कोल्हापूर ः वाशी (ता. करवीर) येथील बिरदेवाची जळ यात्रा संपल्यानंतरही यात्रा साजरी करणे, तसेच बकऱ्यांचा बळी देण्यासाठी परराज्यातील शेकडो भाविक दोन दिवस मोठ्या संख्येने वाशीत दाखल झाले होते. शासकीय नियम झुगारून यात्रा साजरी करणे सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरत होते. याबाबत आज "सकाळ'मधून बातमी प्रसिद्ध झाली. परिणामी आज सकाळीच सर्व भाविक सर्व कुटुंब कबिल्यासह मंदिर परिसरातून पसार झाले.

परराज्यातील शेकडो भाविक दोन दिवस वाशी गावात दाखल होऊन बकऱ्यांचा बळी देऊन मटण विक्रीदेखील करत होते.

सोबतच मंदिर परिसरात अन्य वस्तू विक्रीची दुकाने थाटल्याने परिसराला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. गाव व परिसराचे आरोग्य धोक्‍यात घालण्याचा सगळा प्रकार आज बंद झाला.

दरम्यान, सकाळी कणेरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्य पथक गावात दाखल झाले. पथकातील कर्मचारी व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी मंदिर परिसराची स्वच्छता करून परिसरात जंतूनाशक पावडर टाकली. पाठोपाठ पोलिस विभागाचे कर्मचारी गावात दाखल झाले. सदर प्रकाराबद्दल पोलिस व आरोग्य प्रशासनाने ग्रामप्रशासन व बिरदेव देवालय ट्रस्ट यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यामध्ये यापुढील काळात अशा पद्धतीने सार्वजनिक आरोग्य धोक्‍यात येईल, असे कोणतेही प्रकार करू नयेत, शासनाने घालून दिलेल्या नियमांच्या आधारे देवदर्शन उपलब्ध करून द्यावे; पण मंदिर परिसरात मटण विक्री, खेळणी व इतर साहित्य यांच्या विक्रीची दुकाने मांडली जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याच्या कडक सूचना दिल्या.

संपादन - यशवंत केसरकर

Web Title: Passing through the devotees of foreign lands