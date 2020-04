तुम्हाला ऐकायचं नाही का ? इचलकरंजीत उच्चभ्रू लोकांच्या कडून नियम पायदळी..

इचलकरंजी - औद्योगिक शहर असलेल्या वस्त्र नगरीत प्रत्येक घटक कुणाच्या लढ्यासाठी सहकार्य करत आहे. मात्र नेमके उच्चभ्रू लोक आणि त्यांच्या कॉलनीतील जनता या नियमाची पायदळी करत आहे. आज सकाळी अनेक सोशल मीडियावर या लोकांची मॉर्निंग वॉक आणि रस्त्यावर धावण्याचा व्यायाम याचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्राची मॅंचेस्टर नगरी म्हणून समजल्या जाणाऱ्या या शहरात कष्टकरी जनता मोठ्या प्रमाणात आहे. दाट लोकवस्ती असलेले राज्यातील एक मोठे शहर म्हणून याकडे पाहिले जाते. सहाजिकच एखादा संसर्ग झालाच तर आटोक्यात आणणे मोठे मुश्कील आहे म्हणूनच प्रशासनाने पहिल्यापासूनच योग्य ती खबरदारी घेतली आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या खबरदारी ला नागरिकांनीही तसाच चांगला प्रतिसाद दिला आहे. पोलीस, नगरपालिका प्रशासन, आरोग्य खात्यातील कर्मचारी, डॉक्टर, फार्मासिस्ट यांच्यासह अनेक घटक रात्रंदिवस या शहराच्या रक्षणासाठी झटत आहेत. गोरगरीब जनतेला दररोज काम केल्याशिवाय पर्याय नाही तरीसुद्धा या लढ्यात आपलाही सहभाग म्हणून ते घरीच बसून आहेत. वाचा - कोल्हापूरकरांचा रोज 15 लाख अंड्यांवर ताव शहरातील परिस्थिती आणखी आटोक्यात आणण्यासाठी नगरपालिकेने प्रत्येक जण सील केले आहेत. साहजिकच यापूर्वी पोलिसांच्या येणाऱ्या गाड्या आता या प्रत्येक झोन'मध्ये कमी झाले आहेत. याचा फायदा उच्चभ्रू लोक घेत आहेत. सकाळी आणि संध्याकाळी मॉर्निंग वॉक नियमितपणे सुरू झाला आहे. एवढेच नव्हे तर तरुणवर्ग जमावाने या कॉलनीमध्ये धावत असल्याचे चित्र सर्रासपणे पहावयास मिळत आहे. सकाळी सहा ते सात या वेळेत अनेक रस्त्यावर मोठी गर्दी दिसू लागली आहे. काम केल्याशिवाय पोटाला मिळत नाही अशी कष्टकरी जनता घरात बसून राहिली आहे. मात्र हे उच्चभ्रू लोक नियम पायदळी तुडवत आहेत.या कृत्याचा अनेक ठिकाणी संताप व्यक्त होत आहे. आज तर सोशल मीडिया वरून अनेक ठिकाणाची फोटो व्हायरल झाले आहेत. अशांना आवर घालण्याची वेळ आता आली आहे. ना दंड ना काठीचा मार या लोकांवर राजकीय लोकांचा कायमच वरदहस्त राहिला आहे. त्यामुळे अनेक वेळा प्रशासनाला सांगूनही याभागात आजपर्यंत कधीच लाठीचा मार झाला नाही .सध्या बिनधास्तपणे मास्क न घालता फिरणाऱ्या नागरिक यांच्यावरही कारवाई झाली नाही.

