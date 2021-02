इचलकरंजीतील रस्त्यावर गटारींतील प्लास्टिक कचरा

इचलकरंजी : सारण गटारीतून सांडपाण्याबरोबर प्लास्टिक कचराही मोठ्या प्रमाणात वाहतो, याचे दर्शन इचलकरंजी शहरात आता ठिकठिकाणी होत आहे. अनेक ठिकाणांहून वाहत येत तुंबून प्लास्टिक कचरा थेट रस्त्यावरच येत आहे. शहरातील बहुतांश सारण गटारी, नाल्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. याचा फटका आजूबाजूच्या नागरी वस्तींना बसत आहे. शहरातील भौगोलिक रचना पाहिली, तर सारे छोटे-मोठे नाले दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वाहत येत नदीला मिसळतात. नागरिक थेट प्लास्टिक बाटल्या, पिशव्या सारण गटारीत फेकत असल्याने मोठ्या नाल्यात हा कचरा तुंबून ओव्हरफ्लो होतो. त्यामुळे प्लास्टिक कचऱ्याचा ढीग रस्त्याकडेला साचत आहे. अन्य ठिकाणच्या नाल्यांची अवस्था अशीच आहे. जुना चंदूर रोड, विकली मार्केट, वैरण बाजार या परिसरातील नाल्यांमध्ये हे चित्र सर्रास पाहायला मिळत आहे. प्लास्टिक कचरा टाकण्यासाठी योग्य जागा समजून दररोज भरमसाट प्लास्टिक नाल्यांमध्ये साचत आहे. मध्यवस्तीतील भागात अशा तयार होणाऱ्या कचऱ्यामुळे विविध समस्या व आजार निर्माण होत आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचा कचरा रोजच्या रोज नाल्यामध्ये टाकला जात आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा असतो. त्यामुळे नाल्याचे पाणी ठिकठिकाणी तुंबत आहे. प्लास्टिक कचऱ्याबरोबर इतर कुजलेल्या कचऱ्यावर येतो. त्यामुळे येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांना दुर्गंधीस सामोरे जावे लागत आहे. शहरात छोट्या-मोठ्या नाल्यांची संख्या शंभरावर आहे. नाल्याची रुंदी कचरा आणि गाळामुळे कमी झाली असून, नाले तुडुंब भरत असल्याचे चित्र आहे. चिंचोळे बनलेल्या नाल्यांची दैनंदिन स्वच्छता करण्याची गरज आहे. या घटकाचे आरोग्य धोक्‍यात

ज्या नाल्यातून तुंबून प्लास्टिक कचरा रस्त्यावर येतो. अशा ठिकाणी भंगारवाले घाणीच्या साम्राज्यात प्लास्टिक वस्तू गोळा करत असतात. हा भंगारल्यांचा दिनक्रम झाला असला तरी हे काम त्यांच्या जिवाशी खेळणारे आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Plastic Waste From Gutters On Roads In Ichalkaranji Kolhapur Marathi News