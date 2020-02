पोलिसांनी छत्रपती संभाजीराजेंनाच रोखले गेटवर अन्....

कोल्हापूर - विधीमंडळ अधिवेशनात मंत्र्यांच्या भेटीसाठी आलेले खासदार छत्रपती संभाजीराजेंना गुरुवारी विधानभवनाच्या दारातच आज रोखले गेले. यावेळी आपण खासदार असल्याचे सांगूनही सुरक्षा व्यवस्थेतील पोलिसांनी त्यांच्यासोबत त्यांच्या सहकाऱ्याला आत सोडण्यास नकार देत प्रवेश पासची मागणी केली. या प्रकारावर नाराजी व्यक्त करण्याऐवजी खासदार संभाजीराजेंनी विधीमंडळ सुरक्षा व्यवस्थेचे तोंड भरून कौतुक केले आणि पासची शिस्त सगळ्यांनीच पाळावी, असे आवाहन त्यांनी केले. दिल्लीतील संसदेपेक्षा मुंबईत चोख बंदोबस्त आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.कामानिमित्त खासदार संभाजीराजे आणि त्यांचा एक सहकारी गुरुवारी दुपारी पाऊणच्या सुमारास विधान भवनाच्या आवारात आले. तेव्हा गेटवर त्यांच्याकडे पासची मागणी झाली. त्यामुळे संभाजीराजेंची अडचण झाली. मात्र, तुम्ही खासदार असल्याने तुम्हाला एकट्यालाच सोडू, अशी भूमिका सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी घेतली. खासदार संभाजीराजेंनी सुरक्षा व्यवस्थेलाच दिले प्रशस्तिपत्रक विधीमंडळातील कामकाजासाठी माहिती असलेली व्यक्ती घेऊ जावे लागणार असल्याचे खासदारांनी पोलिसांना सांगितले. पण पासशिवाय त्या व्यक्तीला न सोडण्याच्या भूमिकेवर पोलिस ठाम राहिले. शेवटी संभाजीराजेंच्या सहकायासाठी पासची सोय झाली आणि ते विधानभवनात आले. या प्रकारानंतर येथील सुरक्षा व्यवस्था चांगली असल्याचे प्रशस्तिपत्रक खासदार संभाजीराजेंनी दिले.

Web Title: Police prevented to Chhatrapati Sambhaji Raje at the vidhanbhavn gate