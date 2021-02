सरपंचपदाने दिली हुलकावणी आता डोळा उपसरपंचपदावर

गडहिंग्लज : बहुप्रतिक्षित आणि उत्कंठा ताणलेल्या सरपंच आरक्षणाची लॉटरी निघाली आहे. या आरक्षणाने गावच्या प्रथम नागरिकाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार, हे निश्‍चित केले आहे. सरपंचपदाने हुलकावणी दिलेल्या इच्छुकांचा आता उपसरपंचपदावर डोळा आहे. त्यासाठी आघाडी अंतर्गत वाटाघाटींची प्रक्रिया सुरू आहे. उपसरपंचपदावर आपलीच वर्णी लागावी यासाठी गटनेत्यांकडे फिल्डिंग लावली जात आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लांबलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. गडहिंग्लज तालुक्‍यातील 50 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली होती. यातील सहा ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या. उर्वरित 44 ग्रामपंचायतींवरील सत्ता मतदारांनी आपला हक्क बजावून ठरविली. यावेळी प्रथमच निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदाचे आरक्षण निघाली नव्हती. त्यामुळे आरक्षणाबाबत प्रचंड उत्कंठा होती. बुधवारी (ता.27) सरपंच आरक्षणाची लॉटरी फुटली. यातून अंदाज बांधून बसलेल्या अनेकांच्या पदरी निराशा पडली आहे. त्यामुळे इच्छुकांनी आता उपसरपंचपदावर डोळा ठेवला आहे. प्रशासकीयदृष्ट्या उपसरपंचपद तुलनेत कमी महत्त्वाचे मानले जाते; पण सरपंचपदासाठी खुल्या प्रवर्गाव्यतिरिक्त अन्य आरक्षण असलेल्या गावामध्ये उपसरपंचांचा "दबाव' जास्त असतो, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या उपसरपंचपदाचे महत्त्वही तितकेच आहे. हीच बाब जाणून इच्छुकांनी या पदासाठी जोर लावला आहे. आपल्या पक्ष-गट नेत्यांकडे शब्द टाकला आहे. या पदावर आपलीच वर्णी कशी लागेल यासाठी फिल्डिंग लावली जात आहे. ग्रामपंचायतीवर एकाच पक्षाची सत्ता आलेली गावे मोजकीच आहेत. बहुतांश गावातील सत्ता स्थानिक आघाड्यांना मिळाली आहे. दोन-तीन पक्ष-गट त्यासाठी एकत्र आले आहेत. सरपंचपदाचे आरक्षण आलेल्या प्रवर्गातील सदस्य नसणाऱ्या गटांनी उपसरपंचपदावर जोरदार दावा केला आहे. पदाचे तुकडे...

वाढलेल्या राजकीय महत्वाकांक्षेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील महत्वाच्या पदांचे तुकडे पडण्याची बाब नवी राहिलेली नाही. गावपातळीवरील राजकारण आणि इच्छुकांची संख्या पाहता उपसरपंचपदाचेही तुकडे पडण्याची शक्‍यता आहे. यातून सर्वांना संधी देत कार्यकर्ता "सांभाळणे' सोपे जाते. पण, प्रथम कोणाला संधी यावरून चालणारी रस्सीखेच थांबविणे अशक्‍य आहे.

