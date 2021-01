जयसिंगपूरमध्ये पडणाऱ्या राखेचे "प्रदूषण नियंत्रण'ने घेतले नमुने

जयसिंगपूर : आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर शहरावर पडणाऱ्या राखेच्या प्रश्‍नी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला जाग आली आहे. हवेतून शहरभर राख पसरवून नागरिकांच्या आरोग्याला धोका पोचविणाऱ्या काही कारखान्यांच्या राखेचे नमुने तपासणीसाठी घेतले आहेत. मंडळाच्या प्रयोगशाळेतील तपासणी अहवालानंतर दोषींवर कारवाईची ग्वाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लेखी दिल्याने शहरावरील राखेचे संकट टळून पडणाऱ्या राखेचा सोक्षमोक्ष लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तीन-चार महिन्यांपासून शहराच्या प्रत्येक भागात हवेतून राख पडत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. घरे, गाड्या, झाडांवरही राखेचे थर पडत असल्याने नेमकी ही राख पडते कोठून, याचेच कोडे उलगडत नव्हते. "सकाळ'ने याप्रश्‍नी सातत्याने आवाज उठवून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न उपस्थित केला. सामाजिक कार्यकर्ते आदम मुजावर यांनी प्रजासत्ताक दिनापासून पालिकेसमोर उपोषणाचा इशारा दिला होता. यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी शहरात पडणारी राख आणि परिसरातील कारखान्यांच्या धुराड्यांची तपासणी केली. राखेचे नमुने मंडळाच्या प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले आहेत. आता अहवालाची प्रतीक्षा असून, अहवालानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दोषींवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. मुजावर यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दिलेल्या पत्रात तसा उल्लेख केला आहे. परिसरातील कारखान्यांच्या धुराड्यांची तपासणी केल्याचे पत्रात म्हटले आहे. हा प्रश्‍न तातडीने सुटला नाही तर स्थगित केलेले उपोषण 4 फेब्रुवारीपासून सुरू करण्याचा इशारा श्री. मुजावर यांनी दिला आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: "Pollution Control" Taken Samples Of Ash From Jaysingpur Kolhapur Marathi News