641 जणांचा कोरोनाशी सकारात्मक लढा  एकाच रुग्णाला लावला व्हेंटिलेटर 

कोल्हापूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वत्रच व्हेंटिलेटर्सची मागणी वाढली आहे. व्हेंटिलेटर उपलब्ध झाले, तर रुग्णाची जगण्याची शक्‍यता वाढत असल्याचा अनुभव असल्याने शासकीय यंत्रणांनी व्हेंटिलेटर खरेदीला प्राधान्य दिले. जिल्ह्यातही शासकीय आस्थापनांसह खासगी हॉस्पिटल येथील व्हेंटिलेटर आरक्षित केली. नव्यानेही व्हेंटिलेटर खरेदी केली. मात्र, जिल्ह्यात मागील दोन महिन्यांपासून कोरोनाचा शिरकाव झाला असला तरी व्हेंटिलेटरचा वापर खूपच मर्यादित झाला आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या 642 रुग्णांपैकी केवळ 1 रुग्णालाच व्हेंटिलेटरचा वापर केला आहे.

कोरोनाचा देशात, राज्यात आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात बघता बघता प्रसार झाला. एका रुग्णावरून अडीच महिन्यात ही संख्या 642 पर्यंत पोहोचली. एखाद्या कोरोनाग्रस्त रुग्णास कोरोनाशिवाय अन्य काही गंभीर आजार असतील, तर संबंधित व्यक्‍ती दगावण्याची शक्‍यताही असते. कोरोनाच्या रुग्णास श्‍वसनाचा त्रास होतो. त्यामुळे व्हेंटिलेटरचा वापर करून त्या रुग्णास वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

जिल्हा प्रशासनानेही मोठ्या प्रमाणात व्हेंटिलेटरची व्यवस्था केली. आज शासकीय दवाखान्यात 108 व्हेंटिलेटर उपलब्ध आहेत. तर खासगी दवाखान्यात 48 व्हेंटिलेटर आहेत. जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांसह इतर लोकप्रतिनिधी व दानशूर व्यक्‍तींनी व्हेंटिलेटर भेट दिली आहेत. मात्र, आरोग्य विभाग कोरोना पॉझिटिव्हबाबत खबरदारीची विविध उपाययोजना करत असल्याने अजून तरी जिल्ह्यात व्हेंटिलेटर वापरण्याची वेळ आलेली नाही. एखादा रुग्ण कोरोना संशयित असेल तर त्याचा स्वॅब घेतला जातो. हा स्वॅब पॉझिटिव्ह आला, तर त्याचे अलगीकरण करून औषधोपचार केले जातात. या रुग्णाला व्हेंटिलेटर लावण्याची वेळ येणार नाही, त्यापूर्वीच हा रुग्ण बरा होईल, याची खबरदारी घेतली जाते. त्यामुळेच व्हेंटिलेटर वापर मर्यादित झाला आहे.

- डॉ. आरती घोरपडे, प्रभारी अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालय. एखाद्या रुग्णाला जास्तीचा त्रास सुरू झाला व त्याला लवकर औषधोपचार मिळाले नाही, तर अशा रुग्णाला व्हेंटिलेटर लावावे लागते. आतापर्यंत तरी अशा प्रकारे व्हेंटिलेटर लावण्याची वेळ आलेली नाही. इचलकरंजी येथील एका रुग्णासाठी व्हेंटिलेटर वापरावा लागला. मात्र, संबंधित रुग्णास विविध आजार असल्याने हा वापर करावा लागला होता.

- डॉ. योगेश साळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.

Web Title: A positive fight with the corona of 641 people put on a single patient ventilator in kolhapur