कोल्हापूर जिल्ह्यात गारांसह पावसाची हजेरी

कोल्हापूर ः वैशाखाच्या वणव्यात उन्हाच्या पाऱ्याने आता चाळीसी ओलांडली असून त्वचा विकारांबाबत येत्या काळात खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. उष्मा वाढल्याने शहरवासीय हैराण झाले आहे. त्यांना पाऊस पडेल अशी अपेक्षा होती सायंकाळनंतर रात्री उशिरापर्यंत वीजाही कडकडू लागल्या. पण, पावसाने पुन्हा अखेर हुलकावणीच दिली. मात्र जिल्ह्यात करवीर, हातकणंगले, चंदगड गडहिंग्लज आजरा आदी भागांत जोरदार पावसाने गारांसह हजेरी लावली. ऐन उन्हाच्या कडाक्‍यात दमदार पाऊस झाल्याने कोमेजणाऱ्या पिकांना जीवदान मिळाले. कोवाडला जोरदार गारपीठ

कोवाड : विजांच्या कडकडाटासह आज सायंकाळी वळीव पावसाने कोवाड परिसराला झोडपून काढले. गारांसह पाऊस पडल्याने रस्ते पांढरे झाले होते. अर्धा तास पडलेल्या पावसामुळे शिवारं पाण्याने भरली. बालचमूंनी पावसात गारांचा आनंद लुटला. बघता बघता सर्वत्र गारांचे आच्छादन निर्माण झाले. वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडत असल्याने अनेक ठिकाणी झाडे मोडून पडली. पत्र्यांचे शेड उडून गेले. गवताच्या गंजींचे नुकसान झाले. कोवाड परिसरात पावसाने हजेरी लावल्याने शेतीसाठी फायदेशीर असल्यामुळे शेतकऱ्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे. भुदरगडमध्ये पावसाने पाणीचपाणी

कोनवडे : भुदरगड तालुक्‍यातील कूर, दारवाड, मिणचेसह परिसरास वादळी वारा व विजेच्या गडगडाटासह वळीव पावसाने झोडपले. सायंकाळी सहाच्या सुमारास सोसाट्याच्या वाऱ्यासह गडगडाटाने आलेल्या वळीव पावसाने पाऊण तास वळीव पावसाने हजेरी लावली. भुदरगड तालुक्‍यातील कूर, नाधवडे, कोनवडे, टिक्केवाडी, निळपण, दारवाड, म्हसवे, महालवाडी, बसरेवाडी, पंडिवरे, कोळवण, भाटिवडे, मिणचे खुर्द, मिणचे बुद्रुक, नवरसवाडी, आप्पाचीवाडी, मोरस्करवाडी परिसरात वळीव पाऊस झाला. हेदवडे, गिरगाव, देवकेवाडी, भूमकरवाडी आदी परिसरात वळवाचा तुरळक पाऊस झाला. निगवे परिसरात जोरदार सरी

चुये : निगवे खालसा परिसरामध्ये आज सायंकाळी पाचच्या सुमारास गारासह जोरदार पावसाच्या सरी कोसळल्या. पावसाने पूर्व मशागतीच्या कामांना जोर येणार आहे.

विजांच्या कडकडाटासह पाऊस

राशिवडे बुद्रुक : दिवसभराच्या प्रचंड उष्म्यानंतर आज सायंकाळी पाच वाजता राशिवडेसह भोगावती परिसरात विजेच्या कडकडाटासह पाऊस झाला. सुमारे अर्धा तास झालेल्या धुवाधार पावसामुळे चांगले पाणी झाले.

धामोड : धामोड व म्हासुर्लीसह (ता. राधानगरी )परिसरात पावसाचा शिडकावा झाला. उष्म्याने हैरान झालेल्या नागरिकांना यामुळे दिलासा मिळाला.

जयसिंगपूर : ढगाळ वातावरणाने रविवारी हवेत प्रचंड उष्मा जाणवला. दुपारी बाराच्या सुमारास पावसाचा शिडकाव झाला.

टोप, पेठवडगावमध्ये मुसळधार पाऊस

पेठवडगाव : वडगाव, टोप परिसरात विजांच्या कडकडासह मुसळधार पावसाने एकतास झोडपून काढले. या पावसामुळे बाजारपेठ, पद्मारोडवर पाणी-पाणी झाले. वादळी पावसामुळे वीजपुरवठा रात्री उशिरापर्यंत बंद होता.



