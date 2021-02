सराफ व्यापारी संघाच्या अध्यक्षांना 30 तोळ्याला गंडा; कारागीर पसार

कोल्हापूर : पश्‍चिम बंगलामधील कारागीर दागिने तयार करण्यासाठी दिलेले तब्बल 30 तोळे दिलेले सोने घेऊन पसार झाला. कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाच्या अध्यक्षांनाच त्याने हा दुसरा गंडा घातल्याने सराफ व्यवसायिकात घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. शंभु कार्तिक बेरा (वय 32, रा. प्रजावर मोयना पुरबा मैदीनीपुर, पश्‍चिम बंगाल) असे त्या संशयिताचे नाव आहे. महिन्याभरात या संशयितावर हा दुसरा गुन्हा दाखल झाला. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती

कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचे अध्यक्ष कुलदीप गायकवाड यांचा गुजरीत सराफ व्यवसाय आहे. संशयित शंभू बेरा हा मूळचा पश्‍चिम बंगलाचा आहे. यापूर्वी अनेक वर्षे तो गायकवाड यांच्याकडेच सोन्याचे दागिने बनविण्याचे काम करत होता. गेल्या काही वर्षापासून तो स्वतंत्ररित्या काम करतो. तो गायकवाड यांच्याच गंगावेश येथील घरात सध्या कुटुंबासोबत राहत होता. गायकवाड यांनी त्याला 10 जानेवारीला दागिने बनविण्यासाठी 300 ग्रॅम सोने विश्‍वासाने दिले होते. त्यानंतर तो हे सोने घेऊन कुटुंबासोबत पसार झाला. गायकवाड यांनी त्याचा शोध घेतला. पण तो मिळून आला नाही. त्याचा मोबाईलही स्विच ऑफ होता. अखेरीस याबाबतची श्‍वेता कुलदीप गायकवाड यांनी लक्ष्मीपुरी पोलिसात फिर्याद दिली. त्यानुसार संशयित शंभू बेरावर 15 लाख रूपये किमंतीच्या 30 तोळे सोन्याचा अपहार केल्याचा गुन्हा दाखल झाला. हेही वाचा- सावधान! शाहुवाडीत पर्यटनासाठी येताय का ? मग जरा जपूनच - महिन्यात दुसरा गुन्हा...

दरम्यान, 10 जानेवारीलाच गायकवाड यांनी संशयित शंभूला आणखी तीस तोळे सोने दिले होते. तो ते सोनेही घेऊन पसार झाला. याबाबतचा त्याच्यावर जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. पण तो अद्याप हाती लागलेला नाही. त्याच्यावर हा दुसरा गुन्हा दाखल झाला. अशाच पद्धतीने त्याने आणखी काही व्यवसायिकांना गंडा घातला असून त्याच्या अपहाराची व्याप्ती मोठी असल्याची चर्चा सुरू आहे. गायकवाड हे बंगाली सुवर्ण कारागीर संघाचेही अध्यक्ष आहेत. त्यांचीच फसवणूक झाल्याने सराफ व्यव्यसायिकात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संशयितावर लवकर कारवाई करावी अशी मागणी व्यवसायिकांतून होत आहे. संपादन- अर्चना बनगे

