'कृषी कायद्याबाबत सरकारची तात्पुरती स्थगिती शेतकऱ्यांना अमान्य' : शरद पवार

कोल्हापूर : कृषी कायद्याबाबत सरकारची तात्पुरती स्थगिती शेतकऱ्यांना अमान्य आहेत. शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्यावर ठाम आहेत. दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांच्या तीन मागण्या असल्याचे शरद पवार यांनी केले. आज कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विविध प्रश्नांवर त्यांनी चर्चा केली. यामध्ये शेतकरी कृषी कायदा, वीजबील वाढ, धनंजय मुंढे, मराठा आरक्षण, सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये लागलेली आग याविषयी संवाद साधला. साखरेचा दर वाढला पाहिजे यासाठी केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात)

