गडहिंग्लज : उद्यापासून (ता.20) सात दिवस होणाऱ्या लॉकडाउनमुळे आज भाजीमंडईत खरेदीसाठी झुंबड उडाली. मागणी वाढल्याने फळभाज्यांचे दर वाढले. सरासरी 20 टक्के दरवाढ होती. गेला महिनाभर स्थिर असणाऱ्या कांदे, बटाटे, लसणाचे भाव तेजीत आहेत. फळबाजारात तोतापुरी आंब्याची आवक अधिक आहे. भाजी मंडईत फळभाज्यांसह पालेभाज्यांची आवक चांगली होती. मात्र, आवकेच्या तुलनेत मागणी अधिक झाल्याने दर वाढले. परिणामी, दहा किलोमागे सरासरी 20 टक्के दर वाढल्याचे भाजीपाला खरेदी-विक्री संघाचे महादेव तराळ यांनी सांगितले. आखडचा शेवट असल्याने कोथिंबिरीचा दर दुप्पट झाला. शंभर पेढ्यांना 500 रुपये भाव मिळाला. मेथी 700 रुपये शंभर पेंडी असा दर होता. दहा किलोचे दर असे; वांगी 250, टोमॅटो 350, कोबी 100, हिरवी मिरची, दोडका, कारली 300, ढब्बू 400, दिडगा 600, प्लॉवर 200, शेवगा 600 रुपये. गेला महिनाभरापासून कांदा, बटाटे, लसूण यांचे दर मागणीअभावी स्थिर होते. लॉकडाउनची कुणकुण लागल्यानेच आठवडाभरापासून मागणी वाढल्याचे विक्रेते अमर नेवडे यांनी सांगतिले. कांद्याच्या दरात क्विंटलमागे 200 रुपये वाढले. आकारानुसार 800 ते 1300 रुपये असा दर होता. किरकोळ 12 ते 20 रुपये किलो अशी विक्री सुरू होती. बटाट्याच्या दरातही किलोमागे दोन ते चार रुपयांनी वाढ झाली. क्विंटलचा 2500 ते 2800 तर किलोचा 35 ते 40 रुपये असा दर आहे. लसूण क्विंटलमागे 300 रुपयांनी महागला. किलोचा 100 ते 160 रुपये असा दर होता. मटण मार्केट हाउसफुल्ल

उद्यापासून सुरू होणारा श्रावण महिना आणि लॉकडाउन यामुळे सकाळपासून मटण मार्केट हाउसफुल्ल झाले. मटण, मासे, चिकन, अंडी व खेकडी खरेदीसाठी खवय्यांची गर्दी होती. गर्दी लक्षात घेऊन विक्रेत्यांनी अधिक साठा केला होता. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

