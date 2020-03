कोल्हापुरातील खाजगी क्लासेस 31 मार्च पर्यंत बंद राहणार....

कोल्हापूर - जिल्ह्यातील सर्व प्रायव्हेट क्लासेस 31 मार्च पर्यंत बंद राहणार आहेत. कोरोना या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्हा प्रायव्हेट क्लासेस टीचर्स असोसिएशनचे संस्थापक संचालक प्रा. प्रशांत कासार यांनी ही माहिती दिली. प्रायव्हेट क्लासेस टीचर्स असोसिएशन कडे जिल्ह्यात सुमारे दोनशे ते अडीचशे खाजगी क्लास संचालक सभासद आहेत. सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत 31 मार्चपर्यंत सर्व खासगी क्लासेस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रा. प्रशांत कासार यांनी सांगितले. याची नोंद सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांनी घ्यावी, असे आवाहनही कासार यांच्यासह अध्यक्ष प्रा. सुभाष देसाई उपाध्यक्ष प्रा. अतुल निंगुरे यांनी केले आहे यांनी केले आहे.

Web Title: Private classes in Kolhapur will be closed till thirty one March