'ठेकेदाराचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय' ; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर घागर मोर्चा

कोल्हापूर : पट्टण कोडोली गावासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजना सन २०१४ साली मंजूर झाली तरी गेल्या ६ वर्षांपासुन ती पुर्ण झालेली नाही. प्रशासन काम पुर्ण करण्याबद्दल फक्त आश्वासन देत आहे. ठेकेदारांनाही प्रशासन पाठीशी घालत आहे असा आरोप करत पट्टणकोडोली ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांकडून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर घागर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी कृष्णाजी मसुरकर (उपसरपंच,पट्टणकोडोली)

म्हणाले, पाणी वितरण व्यवस्थेचे काम करताना गावातील रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खराब झाले असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लिकीजेससाठी ग्रामपंचायत कडून ३,२५,२७० इतका खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च ठेकेदाराकडून वसूल करून ग्रामपंचायतीकडे देण्यात यावा. सतत पाठपुरावा करुन ही कामांची पूर्तता झाली नाही. कार्यकारी अभियंता जि. प. कोल्हापूर यांचेकडे वारंवार लेखी व तोंडी सूचना देऊनही ठेकेदाराकडून अपूर्ण कामाबाबत कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. हेही वाचा - कोल्हापूर महापालिकेच्या कामात अडथळे ; १९७४ च्या आस्थापनेतील १६७३ पदे रिक्तच - ठेकेदाराला सारखं पाठीशी का घातलं जातंय हे समजत नाही. लोकप्रतिनिधी प्रशासनाला काम पुर्ण करण्या संदर्भात सुचना केल्या तरी प्रशासनाला जाग नाही. दरम्यान जर १ मार्च २०२० पर्यंत काम पुर्ण नाही झालं तर आत्मदहनाचा इशारा मसुरकर यांनी यावेळी दिला. 'झोपलेल्या प्रशासनाचा धिक्कार असो, ठेकेदाराचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय' अशा घोषणांनी जि. प. परिसर यावेळी दणाणून गेला. यावेळी पट्टणकोडोली ग्रामपंचायतीच्या सरपंच विजया जाधव व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य तसेच गावकरी उपस्थित होते. संपादन - स्नेहल कदम

