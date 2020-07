उत्तूर : धामणे (ता. आजरा) येथे कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक गणेश उत्सव कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजरा तालुक्‍यातील हा पहिला निर्णय आहे. सर्व नागरिकांनी घरगुती स्वरूपात आपआपला गणेश उत्सव साजरा करण्याचे सर्वानुमते ठरले. अध्यक्षस्थानी कोरोना दक्षता समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब धामणकर होते. ग्रामपंचायत कार्यालयात ही बैठक झाली. ग्रामसेवक संभाजी गुरव यांनी स्वागत केले. पोलिस पाटील भुपाल पाटील म्हणाले, ""गावात कलेट मित्र मंडळ, फ्रेंडशिप मित्र मंडळ, चिकोत्राचा राजा मित्र मंडळ, एजॉय मित्र मंडळ अशी चार मित्र मंडळ कार्यरत आहेत. आपले गाव राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील म्हणून ओळखले जाते. तरीही आपण सर्वजण एकमेकाच्या सहकार्याने सार्वजनिक गणेश उत्सव पार पाडतो. यावर्षी आलेले कोरोनाचे संकट लक्षात घेवून एक गाव एक गणपती ही संकल्पना मंडळानी राबवावी.'' या वेळी चारही मंडळाच्या अध्यक्षांनी आपल्या मंडळाच्या संकल्पना मांडल्या. यानंतर सर्वानुमते सार्वजनिक गणेश उत्सव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.'' या वेळी तंटामुक्त अध्यक्ष शंकर गिलबिले, उपसरपंच गिता पोवार, उत्तूर पोलिस दुरक्षेत्रचे ठाणेअमलदार बी. एस. कोचरगी, कोतवाल महादेव भोसले, मंडळांचे अध्यक्ष एकनाथ पोटे, राम धामणकर, सुरज गायकवाड, राजू लोहार व ग्रामस्थ उपस्थित होते. गावात चार गणेश उत्सव मंडळ आहेत. गावात अटीतटीचे राजकारण असतानाही या गावाने यावर्षी सार्वजनिक गणेश उत्सव रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा निर्णय कौतूकास्पद आहे.

- दत्तात्रय झंजे, तलाठी संपादन - सचिन चराटी

