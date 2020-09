आजरा साखर कारखाना चालविण्यासाठी पुण्यातील ही कंपनी आहे इच्छुक

कोल्हापूर ः गवसे (ता. आजरा) येथील आजरा सहकारी साखर कारखाना भाड्याने देण्यासाठी जिल्हा बॅंकेने मागवलेल्या निविदा प्रक्रियेला दुसऱ्यांदाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे यापुर्वी पुण्याच्या उद्योग समुहाने भरलेली एकमेव निविदा संचालक मंडळाच्या पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत निर्णयासाठी ठेवण्यात येणार आहे.

या कारखान्यावर जिल्हा बॅंकेचे सुमारे 103 कोटी रूपयांचे कर्ज व त्यावरील व्याजाची रक्कम थकित आहे. या थकित कर्जापोटी बॅंकेने हा कारखाना भाड्याने देण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. सुरूवातीला 21 जुलै रोजी यासाठी जाहीरात प्रसिध्द करून 29 ऑगष्टपर्यंत इच्छुकांकडून निविदा मागवल्या होत्या. या काळात जिल्ह्यातील दोन कारखान्यांसह पुण्याच्या उद्योगसमुहाकडून निविदा फॉर्म खरेदी केले. पण प्रत्यक्षात पुण्याच्या कंपनीनेच निविदा भरली होती. पहिल्या प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद आल्यानंतर बॅंकेने यासाठी पुन्हा 14 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत आज दुपारी 1 वाजता संपली, या काळात एकही नवी निविदा आलेली नाही.

गळीत हंगामाच्या तोंडावरच ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण दोनदा निविदा मागवून त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे यावर्षीचा हंगाम सुरू करण्याच्यादृष्टीने ज्या पुण्याच्या उद्योग समुहाने निविदा भरली आहे, त्यावर विचार करण्यासाठी संचालक मंडळाच्या बैठकीत ही निविदा ठेवण्यात येणार आहे. त्या बैठकीतच यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. संपादन ः यशंवत केसरकर

Web Title: The Pune-based company is keen to run the Ajra Sugar Factory