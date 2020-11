फटाके दूर ठेवू, आजारांना पळवू ; हृदयविकार, फुफ्फुस, कानावर परिणाम 

कोल्हापूर : हृदयविकाराचा झटका, कानावरील शस्त्रक्रिया किंवा फुफ्फुसाच्या आजारांपासून दूर राहायचे असेल, तर फटाक्‍यांपासून दूर राहण्याची आवश्‍यकता आहे. मोठ्या आवाजाच्या फटाक्‍यांमुळे आरोग्यावर घातक परिणाम होत असल्याचे डॉक्‍टर्स सांगतात, ज्यांचे आरोग्य सुदृढ तोच श्रीमंत, या उक्तीप्रमाणे वाटचाल करण्यासाठी फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचा सल्ला देत ते अनावश्‍यक खर्च टाळून वंचितांच्या दिवाळीला बळ द्या, असे आवाहन करत आहेत.

फटाक्‍यांच्या मोठ्या आवाजामुळे कानापासून मेंदूकडे जाणाऱ्या नस कमजोर होतात. कानात शिटी वाजल्यासारखा आवाज येतो. थोडा वेळ नस बधीर होते. काही रुग्णांना आवाजामुळे कायमचा बहिरेपणा येऊ शकतो. कित्येक रुग्णांच्या कानाचे पडदे फाटतात. पंचवीस टक्के रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करावी लागते. दिवाळी अगोदर महिन्यापूर्वी फटाक्‍यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला आम्ही देतो. तरीही अजाणतेपणी नागरिक फटाक्‍यांच्या आवाजाला सामोरे जातात. दिवाळीनंतर कानाच्या रुग्णांची संख्या वाढते.

- डॉ. प्रद्युम्न वैराट कान, नाक, घसा तज्ज्ञ. फटाके वेगवेगळ्या प्रकाराचे, आकाराचे, आवाजाचे असतात. फटाक्‍यांतील दारू नाकावाटे फुफ्फुसात गेल्यावर हानी होते. ज्यांना श्‍वसनाचे विकार उदाहरणार्थ दमा, ऍलर्जी, जुनाट सर्दी किंवा खोकल्याचा आजार त्यांना या धुरापासून दूर राहणे आवश्‍यक असते. धुरामुळे दम्यासारखे आजार बळावण्याची शक्‍यता असते. अनेकदा फटाक्‍यांच्या आवाजाने हृदयविकार किंवा फेफरे असे आजार अकस्मात होण्याची शक्‍यता असते. फटाक्‍यांच्या दारूमुळे भाजणे, जखम झाल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा.

- डॉ. अनिलकुमार वैद्य, आयुर्वेद तज्ज्ञ. मन व शरीरावर फटाक्‍यांचा परिणाम होतो. हवेचे प्रदूषण वाढते. शरीराला लागणाऱ्या ऑक्‍सिजनची टक्केवारी कमी होते. हृदयरुग्ण, फुफ्फुसाच्या हायरिस्क कॅटेगिरीतील आजाराला आमंत्रण मिळते. मोठ्या आवाजाने अस्वस्थ होणे, हृदयविकार व असुरक्षितताही वाढते.

पोस्ट कोविडमुळे वैफल्य, थकवा, सांधेदुखी तक्रारी आहेत. त्यात मोठ्या आवाजाची भर नको. यंदा काटेकोरपणे फटाके उडविणे टाळावे लागेल. कोरोनामुळे सॅनिटायझर अविभाज्य घटक बनला आहे. तो स्फोटक असून, पटकन पेट घेऊ शकतो.

- डॉ. संदीप पाटील, होमिओपॅथी तज्ज्ञ.

