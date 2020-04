बुध्यांक वाढवणारे पझल गेम ; टाईमपास बरोबर मेंदूलाही खत-पाणी

कोल्हापूर - देशभरामध्ये लॉकडाऊन असताना संपूर्ण कुटुंब चार भिंतीमध्ये एकत्र आले आहे. अश्यातच पाक कलेपासून आपले छंद जोपासण्याला अनेकांनी वेळ देण्यास सुरवात केली आहे. यातही थोडासा विरंगुळा आणि बुद्धीला चालना देणारे विविध पझल गेम सध्या सोशल मीडियावर खेळण्याकडे सर्वांचा काळ वाढला आहे. विशेषतः घराच्या व्हाट्सअँप ग्रुप वरून फिरणाऱ्या या पझल मुळे जवळ असणारेच सोडा तर दूरचे नातेवाईक देखील दिवसभर बिझी राहत आहेत. 'बैठे बैठे क्या करे? करना है कुछ काम ? असे म्हणत गाण्याच्या भेंड्यानी एक काळ गाजवला होता. यातच नंतर संपूर्ण कुटुंब एकत्र येऊन खेळाला जाणारा हा खेळ कमी झाला. आता मात्र वेळ पण आहे आणि संपूर्ण कुटुंब एकत्र पण. याच संधीचा फायदा घेत सध्या अनेकांनी आपला वेळ सत्कारणी लावण्यास सुरवात केली आहे. मेंदूचा व्यायाम होण्यास मदत विविध गणिताचे पझल, प्राण्याची नावे, जुन्या नवीन चित्रपटांची नावे, चित्रातील चुका ओळख अश्या अगदी हलक्या फुलक्या पासून ते अगदी एम.पी.एस.सी. आणि यु.पी.एस.सी. सारख्या स्पर्धा परीक्षांना विचारल्या जाणाऱ्या गुंतागुंतीच्या कोड्यांचा देखील समावेश आहे. सकाळी एखादी व्यक्ती असे एखादे पझल फॅमिलीच्या ग्रुप वर टाकते आणि दिवसभर या ग्रुप मधील सदस्य या पझल चे उत्तर शोधात राहतात. संध्याकाळ पर्यंत एखाद्याने उत्तर दिलेच तर ठीक नाहीतर त्या कोड्याचे उत्तर द्यायचे आणि पुन्हा दुसरा दिवस आणि दुसरे कोडे. असा हा दिनक्रम अनेक फॅमिली ग्रुप चा असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.या अशा पझल गेम खेळल्याने मेंदूचा व्यायाम होण्यास मदत होत आहे.शिवाय वेळ देखील सत्कारणी लागत असून ज्ञानात भर पडत आहे.

