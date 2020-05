कोरोनाची लक्षणे नसलेल्यांचा क्वॉरंटाईऩचा निर्णय ग्रामसमिती घेणार

कोल्हापूर : जिल्ह्यात बाहेरून येणाऱ्या लोकांची तपासणी केली जात आहे. ज्यांची तपासणी निगेटिव्ह येईल, अशा लोकांना ग्राम समितीने किंवा प्रभाग समितीने स्वत:च्या निर्णयानुसार होम क्वारंटाईन किंवा संस्थात्मक अलगीकरण करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिल्या. याचे पत्र प्रभाग समिती व ग्राम समितीना मिळाले आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, परजिल्ह्यातून आणि परराज्यातून कोल्हापूर जिल्ह्यात येणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. गाव व प्रभाग पातळीवर असणाऱ्या समित्यांनी आता दक्ष रहावे लागणार आहे. दरम्यान, ज्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्यांना कोणतीही लक्षणे नाहीत किंवा त्यांचा तपासणी अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. अशांची खात्री करून त्याना संस्थात्मक क्वारंटाईन किंवा होम क्वारंटाईन करावे. ज्या लोकांना संस्थात्मक अलगीकरण केले आहे, पण त्यांना खासगी हॉटेलला स्वखर्चात रहायचे आहे. त्यांना तेथेही राहता येणार आहे. तसेच त्या-त्या समितीने पत्र देऊन त्यांना हॉटेलमध्ये अलगीकरण करावे. तपासणीस नकार दिल्यास कारवाई

दरम्यान, बाहेरुन आलेली व्यक्ती कोणाच्याही संपर्कात आलेली नाही. तसेच त्याचे रिपोर्ट ही निगेटिव्ह आले आहेत. अशांना होम क्वारंटाईन करता येईल. मात्र, बाहेरुन येणाऱ्या प्रत्येकावर काळजी पूर्वक लक्ष देऊन त्यांच्यावर दक्ष राहून नजर ठेवावी. परस्पर आलेल्या व्यक्तिची सक्तीने तपासणी करावी. तपासणी करण्यास नकार देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. असा इशाराही श्री. देसाई यांनी दिला.

Web Title: The quarantine of those without corona symptoms will be decided by the village committee