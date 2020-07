कोल्हापूर : ""तीन वर्षे ऑल इंडिया ऍथलेटिक्‍स स्पर्धेत सहभागी होत होतो. पहिला क्रमांक हुलकावणी द्यायचा. उमेश चोरगे, बजरंग देसाई स्पर्धेत बाजी मारायचे. त्रिवेंद्रममधल्या वातावरणाचा नूर लक्षात घेतला. दुपारी भर उन्हात सराव सुरू केला. त्यावर्षी स्पर्धेचे विजेतेपद पटकाविले. आयुष्यातल्या खडतर प्रसंगांतून खूप काही शिकत गेलो. जिद्द मात्र आजही हरलेली नाही,'' कोल्हापूर जिल्हा ऍथलेटिक्‍सचे अध्यक्ष प्रा. आर. बी. पाटील यांचा स्पर्धेतला हा अनुभव. राधानगरी तालुक्‍यातील कसबा तारळे त्यांचे गाव. कुटुंबात चौघे भाऊ. प्रतिकूल परिस्थिती साथ सोडायला तयार नव्हती. आईच्या मृत्यूनंतर त्यांचे शिक्षण थांबले. भावांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे गोपाळ कृष्ण गोखले महाविद्यालयात दाखला जोडला गेला. गोखले व राजर्षी शाहू महाविद्यालयात प्रत्येकी दोन वर्षे त्यांनी शिक्षण घेतले. तेथेच त्यांच्या आयुष्याला टर्न मिळाला.

प्रा. पाटील म्हणाले, ""शाळेत असल्यापासून ऍथलेटिक्‍सची आवड होती. शिवाजी हायस्कूलमधील रामसिंग, आर. एस. पाटील, खडके सर त्याला कारण ठरले. महाविद्यालयीन आयुष्यात खचलेल्या स्थिती बदलायला खेळ महत्त्वाचा ठरला. महाराष्ट्राकडून चार वर्षे ऑल इंडियास्तरावर प्रतिनिधीत्व केले. त्रिवेंद्रमला पहिल्या क्रमांकाचे यश खेचून आणल्यानंतर नॅशनल ऍवॉर्ड मिळाले. ज्या दिवशी उत्तीर्ण झालो त्याच दिवशी नोकरी मिळाली.''

""पैशावाचून कोणाचे शिक्षण थांबू नये, यावर माझा कटाक्ष होता. होतकरू विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी लागणारे पैसे देत होतो. ऍथलेटिक्‍स असोसिएशनमध्ये प्रवेश झाल्यानंतर जबाबदारी मोठी होती. गावा-गावातल्या खेळाडूंना ऍथलेटिक्‍समध्ये गोडी लावण्यासाठी आटापिटा केला. पी. आय. मस्कर, आर. व्ही. सूर्यवंशी, सखारामबापू खराडे यांचे सहकार्य होते. त्यामुळे त्यातील अडचणींवर मात काढत राहिलो. सेवानिवृत्तीला तीन वर्षे बाकी असताना तत्पूर्वीच राजीनामा दिला. बीपीएड कॉलेज चालवायला घेतले. अनेकांनी माझ्या धाडसावर टीका केली. तीन वर्षांत चांगले वेतन मिळाले असते, असा त्यांचा सूर होता. मला क्रीडा क्षेत्रात करिअर करणाऱ्या खेळाडूंची चिंता होती. त्यामुळे मी त्यांच्या चर्चेकडे लक्ष दिले नाही,'' (समाप्त) बीपीएड महाविद्यालयासाठी तीन एकर जागा

श्री. पाटील सांगत होते. ""बीपीएड महाविद्यालयासाठी तीन एकर जागा घेतली. महाराष्ट्रातील 50 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. संचारबंदीमुळे परिस्थिती बिघडली आहे. त्याचा मनावर तणाव मात्र घेतलेला नाही. ही परिस्थितीही नक्की बदलेल, असा विश्‍वास आहे. क्रीडा क्षेत्रातील खिलाडूवृत्तीने ही ताकद दिली आहे,'' असे त्यांनी स्पष्ट केले.



Web Title: R. B. By Patil; Athletics sweets were planted for the children in the villages