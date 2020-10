तीन टप्प्यात एफआरपीच्या कराराने राडा

राशिवडे बुद्रुक : तीन टप्प्यात एफआरपी घेण्यासाठी सभासदांकडून घेण्यात येणाऱ्या करार प्रक्रियेला विरोध म्हणून आज परिते येथील शेतकरी गट कार्यालयात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राडा केला. साखर सहसंचालकांनी निर्देश देऊनही सभासदांकडून संमतीपत्र घेतल्याच्या कारणावरून संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेले चारशे करार फाडले. यावेळी अधिकाऱ्यांशी त्यांची बाचाबाची झाली.

कारखान्याकडून ऊस लागण हंगामाच्या कराराला जोडूनच तीन हप्त्यांत एफआरपी देण्यासाठी संमतीपत्र घेतले जात आहे. याबाबत शेतकरी संघटनेने प्रशासनाला न्यायालयाचा अवमान होत आहे, एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे, अशा सूचना केल्या होत्या. शिवाय असे प्रकार जिल्ह्यात सुरू असल्याने साखर सहसंचालकांना निवेदन दिले होते. यानंतर साखर सहसंचालकांनी सभासदांच्या संमतीशिवाय करार करून घेऊ नये व त्याबाबत सभासदांना वेठीस धरू नये, अशा सूचना केल्या होत्या, तरीही भोगावती साखर कारखान्याकडून करार केले जात असल्याचे आज पुन्हा दिसून आले. परिसरातील शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी परिते शेतकी गट कार्यालयावर जाऊन हा प्रकार हाणून पाडला. आजवर केलेले सर्व करारही फाडले.

कारखान्याचे मुख्य शेती अधिकारी शत्रुघ्न पाटील व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जनार्दन पाटील यांच्यात बाचाबाची झाली. जनार्दन पाटील यांनी कार्यकारी संचालक के. एस. चौगले यांच्याशी संपर्क साधला, मात्र त्यांनीही समाधानकारक उत्तरे दिली नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

साताप्पा पाटील, रंगराव पाटील, मानाजी पाटील, एकनाथ पाटील, तुकाराम सुतार, मधुकर पाटील, चंद्रकांत नेमाने, रावसाहेब डोंगळे आदी कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. राज्यातील सर्वच कारखान्यांच्या बैठकीत झालेला हा निर्णय आहे. केवळ "भोगावती'ने लागू केलेला नाही शिवाय सभासदांवर याबाबत सक्ती केलेली नाही. वेठीस न धरता सभासदांसह कारखान्याचेही हित लक्षात घ्यावे.

- के. एस. चौगले, कार्यकारी संचालक भोगावती कारखाना संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

