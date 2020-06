राऊतवाडी धबधब्याकडे जायचे की नाही...सोमवारी ठरणार 

राधानगरी : पावसाळा सुरू होतोय पर्यटकांना वेध लागले आहेत ते राऊतवाडी धबधब्याचे. मात्र, कोरनाच्या पार्श्‍वभूमीवर या धबधबा स्थळी पर्यटकांना परवानगी द्यायची की नाही. याबाबतचा निर्णय सोमवारी (ता. 15) संयुक्त बैठकीत घेतला जाणार आहे. जिल्ह्यासह पर जिल्ह्यातून आणि कर्नाटकातील पर्यटकांचे पावसाळ्यात येथील राऊतवाडी धबधबा हे खास आकर्षण ठरलेले असते. धबधबा वाहू लागला की मोठ्या संख्येने पर्यटकांची पाऊले याठिकाणी वळतात. शनिवार, रविवार तसेच सुट्टीच्या दिवशी राऊतवाडीच्या ठिकाणी तुडूंब गर्दी होत असते. यावेळी पोलिसांसह प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागते. प्रत्येक वर्षी पाच किलोमीटरवर नाकाबंदी करण्याचे नियोजन केले जाते. मात्र, यंदा कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हे स्थळ पर्यटकांसाठी खुले करायचे की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी विशेष संयुक्त बैठक तहसीलदार मीना निंबाळकर यांनी बोलविली असल्याचे समजते. महसूल विभाग, पोलिस, वन्यजीव विभाग आणि पडळी येथील स्थानिक परिस्थितिकी विकास समिती यांची संयुक्त बैठक होणार आहे. यामध्ये कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन हे वर्षा पर्यटन स्थळ खुले करायचे की नाही याबाबत निर्णय होईल. खुले करायचे झाल्यास लोकांच्या सोशल डिस्टिंक्‍शन बाबत काय भूमिका घ्यायची, गर्दीवर नियंत्रण कसे मिळवायचे हा प्रश्न आ वासून पुढे येणार आहे. दिवसेंदिवस जिल्हा आणि राज्यात कोरोणाचे रुग्ण वाढत असतानाच उद्याच्या सोमवारी होणाऱ्या या बैठकीच्या निर्णयाकडे तमाम पर्यटकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, "सकाळ'मधून येथील वर्षा पर्यटनाला संदर्भात निर्णय कधी होणार ?' याबाबतचे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाले. याची दखल घेऊन उद्याची सोमवारची बैठक होणार आहे व पुढील दिशा ठरणार आहे. दृष्टिक्षेप

- जिल्ह्यासह परजिल्हा व कर्नाटकातील पर्यटकांचे खास आकर्षण

- सुट्टीच्या दिवशी तुडूंब गर्दी ठरलेली

- दरवर्षी पाच किलो मीटर नाकाबंदीचे नियोजन

- सोशल डिस्टन्स, गर्दीवर नियंत्रणाचा प्रश्‍न सोडवावा लागणार

Web Title: Rautwadi waterfall or not, it will be on Monday