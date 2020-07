कोल्हापूर ः शाहू मार्केट यार्डाच्या मागील बाजूला असलेल्या रेल्वे गुडस्‌ परिसरात दलदल वाढली आहे. त्यासोबत अवतीभोवती गवत, झुडपे वाढली आहेत. कचरा साठतो आहे. अशात डासांचा उपद्रव सोसत माथाडी कामगारांना काम करावे लागत आहे. पावसाळ्यातील ही स्थिती बदलणार केव्हा, असा प्रश्‍न माथाडी कामगारांकडून विचारला जात आहे.

रेल्वे गुडस्‌मध्ये धान्य, सिमेंटची पोती घेऊन रेल्वे वॅगन येतात. तो सर्व माल गुडस्‌मध्ये उतरला जातो. येथून तो माल शासकीय गोदामात नेण्यात येतो. त्यासाठी ट्रक येथे येतात. ट्रकमध्ये माल भरण्यासाठी रोज शंभर, दीडशे माथाडी कामगार येथे काम करतात. परिसरात चार गोदामे आहेत. रेल्वे वॅगन्समधून पोती उचलून ती थेट ट्रकमध्ये अथवा गोदामात भरण्याचे काम माथाडी कामगारांना करावे लागते. काम नसेल त्यावेळी कामगार येथे गाडी येण्याच्या प्रतीक्षेत बसलेले असतात. दरवर्षी पावसाळ्यात या परिसरात पाणी साठते. त्यामुळे चिखल होतो. तर रुळाच्या बाजूला खड्डा आहे. तिथे व फाटकाच्या अवतीभोवती गवत, झुडपे वाढली आहेत. त्यामुळे या परिसरात डासांचे मोहळ असते, सतत डास चावत असल्याने अनेक कामगारांना संसर्ग होतो. थंडी-तापाचे दुखणे सुरू होते. काही दिवस उपचार घ्यावे लागतात, अशी स्थिती वर्षानुवर्षांची आहे. त्यामुळे परिसरात साफसफाई व्हावी, तसेच तुंबणाऱ्या पाण्याला वाट काढून द्यावी, अशी मागणी माथाडींची आहे.



"गुडस्‌ परिसरातील गैरसोईंची रेल्वे प्रशासनाने दखल घेत येथे मुरूम भर टाकण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, डासांचा उपद्रव थांबविण्यासाठी अवतीभवतीचा परिसर स्वच्छ ठेवण्याबाबत आम्ही मागणी करीत आहोत. त्याचीही दखल रेल्वे अधिकारी घेतील, अशी अपेक्षा आहे.''

- कृष्णात चौगुले, माथाडी कामगार नेते. संपादन - यशवंत केसरकर

