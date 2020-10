गडहिंग्लजमध्ये उद्योगांना सुविधांचे रेड कार्पेट

गडहिंग्लज : शहरापासून चार किलोमीटरवरील बड्याचीवाडीजवळ असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रात महामंडळातर्फे उद्योगांना पायाभूत सुविधांचे रेड कार्पेट घातले जात आहे. रस्ते, वीज सुविधांसह वाढत्या उद्योगामुळे पाण्याची गरज लक्षात घेवून पाणी पुरवठा योजनेचा विस्तार करण्यात येत आहे. त्यासाठी पाटबंधारे विभागाने विहिर खोदण्यास मंजूरी दिली असून त्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. या विस्तारीत पाणी योजनेला 70 लाखाचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या गडहिंग्लजच्या औद्योगिक क्षेत्रात 23 उद्योग सुरू आहेत. इच्छुक उद्योजकांची संख्या पाहून महामंडळानेही रस्ते, पाणी आणि वीजेच्या सुविधेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अंतर्गत रस्त्यावर गेल्या उन्हाळ्यात डांबर पडला आहे. सर्व रस्ते चकाचक करण्यात आली. औद्योगिक क्षेत्रातील प्रत्येक रस्त्यांवर एलईडी पथदिवे लावण्यासाठी वीजेचे पोल ही दाखल झाली आहेत. त्याचे काम लवकरच सुरू होणार असून महिन्याभरात संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र उजळून निघण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, उद्योगांची होणारी वाढ लक्षात घेवून उपलब्ध पाणी कमी पडण्याची शक्‍यता असल्याने शेंद्री तलावाशेजारी विहिर खोदण्यास पाटबंधारे विभागाकडे परवानगी मागितली होती. त्याला आता मंजूरी मिळाली आहे. महामंडळाच्या जागेत ही विहिर होणार आहे. पूर्वीपासून एमआयडीसीने एक लाख लिटरची पाण्याची टाकी बांधली आहे. बोअरचे पाणी त्यात टाकले जाते. ही योजना कार्यान्वित असली तरी वाढणाऱ्या उद्योगांसाठी पाणी कमी पडू नये म्हणून गडकरी कॉलेजजवळ नवीन विहिर खोदण्यात येणार आहे. त्या विहिरीचे पाणी उपसा करून टाकीत येईल आणि त्याचा पुरवठा प्रत्येक उद्योगांना मुबलक प्रमाणात होणार आहे. त्यासाठी आधीपासूनच अंतर्गत जलवाहिनीही टाकली आहे. सर्व सुविधांनी सज्ज होणाऱ्या या औद्योगिक क्षेत्रात आता उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजक पुढे येण्याची गरज आहे. पूर्वीपेक्षा उद्योगांची संख्या समाधानकारक असली तरी अजूनही येथे उद्योग वाढीला मोठा वाव आहे. दरम्यान, या पार्श्‍वभूमीवर औद्योगिक क्षेत्रासह विस्तारीत पाणी योजना आणि अन्य सुविधांच्या पाहणीसाठी महामंडळाचे पुणे विभागाचे (एमआयडीसी) मुख्य अभियंता एस. आर. तुपे, अधीक्षक अभियंता आर. एस. गावडे, अधीक्षक अभियंता आर. व्ही. नवाळे, कोल्हापूरचे कार्यकारी अभियंता एस. डी. मोरे यांचे पथक येवून गेले. त्यांच्यासोबत गडहिंग्लजचे उपअभियंता ए. जी. रानगे, कोल्हापूरचे उपअभियंता बी. आर. प्रभावळकर व सहायक अभियंता कुंभार होते. रानगे यांनी औद्योगिक क्षेत्राची प्राथमिक माहिती वरिष्ठांना दिली. उद्योगांसाठी सुविधांच्या कार्यवाहीत गती आणून अधिकाधिक उद्योग कसे गडहिंग्लजकडे आकर्षित होतील यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे तुपे, गावडे व नवाळे यांनी सांगितले. मोठ्या उद्योगाची गरज

वीस वर्षापासून येथील औद्योगिक क्षेत्र एखाद्या हजारोंच्या हाताला काम देणाऱ्या मोठ्या उद्योगाच्या प्रतिक्षेत आहे. मध्यंतरी ग्रॅमॅक्‍स प्रकल्प आला. जागा घेतली. काम सुरू केले. परंतु, नंतर हा प्रकल्प गुंडाळला. त्यांची जमीन पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी महामंडळाला कसरत करावी लागली. आता अजूनही भुखंड शिल्लक आहेत. इच्छुक उद्योजकांनी पुढे येण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींच्या इच्छा शक्तीने ही उणीव भरून निघणार आहे. निवडणुकीपुरत्या घोषणा आणि नंतर पाच वर्षे हीच घोषणा हवेतच राहते. आता तरी लोकप्रतिनिधींनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. दृष्टीक्षेपात गडहिंग्लज एमआयडीसी

- स्थापना : 1998

- एकूण क्षेत्र : 132 हेक्‍टर

- वाटप झालेले भुखंड : 111

- शिल्लक भुखंड : 175

- कार्यरत उद्योग : 23 संपादन - सचिन चराटी

