रेमडेसिविर पुरवठ्याची जबाबदारी अन्न-औषधची  : अमन मित्तल 

कोल्हापूर: जिल्ह्यात सर्वत्र रेमडेसिविर इंजेक्‍शनचा पुरवठा होईल याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनाची आहे. जिल्ह्यात या इंजेक्‍शनचा साठा पुरेसा रहावा ही जबाबदारी याच विभागाची आहे,अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी दिली. तर शासकीय रुग्णालये, कोवीड काळजी केंद्रे, समर्पित कोवीड आरोग्य केंद्र, जिल्हा कोवीड रुग्णालय यांना रेमडेसिविर इंजेक्‍शन उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्न करत असल्याचेही श्री.मित्तल यांनी कळवले आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडून कोरोना उपाययोजनांतर्गत गंभीर रुग्णांकरिता रेमडेसिविर इंजेक्‍शन देण्यात येते. सुरुवातीस इंजेक्‍शनचा तुटवडा असल्याने शासकीय व खाजगी रुग्णालयात कोरोनाचे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमार्फत मोफत इंजेक्‍शन देण्यात आली. या विभागाकडून 13 हजार 835 इंजेक्‍शनचे वाटप करण्यात आले आहे. ही इंजेक्‍शन्स बाजारात उपलब्ध झाल्यानंतर आरोग्य मिशनकडून केवळ सीपीआर, ग्रामीण रुग्णालय कक्ष, सर्व शासकीय कोवीड सेंटरना इंजेक्‍शनचा पुरवठा सुरु आहे. खाजगी हॉस्पीटलना मिशनमधून इंजेक्‍शन देणे बंद करण्यात आले आहे. हेही वाचा- कांदा उत्पादक संतप्त : कोल्हापुरात शेतकरी करणार शुक्रवारी आंदोलन - संपूर्ण जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासन यंत्रणेच्या सहाय्याने औषधे, वैद्यकीय उपकरणे यांचा पुरवठा सुरळित करणे, जिल्ह्यातील औषधे व उपकरणे, उत्पादन कंपन्यामध्ये कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजनांसाठी सर्व साठा माहिती घेणे व अधिग्रहित करण्याची जबाबदारी अन्न व औषध विभागावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोपवली आहे. तसेच इंजेक्‍शनचा पुरवठा सुरळीत रहावा व काळाबाजार होवू नये यासाठी विभागीय सह आयुक्‍त , सहाय्यक आयुक्‍त व औषध निरीक्षकांना याबाबत सुचना दिल्या आहेत. त्यामुळे खाजगी दवाखान्यांना इंजेक्‍शन पुरवठा करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन किंवा आरोग्य विभागाची नसल्याचे पत्रक श्री.मित्तल यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे. संपादन - अर्चना बनगे

