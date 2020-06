चंदगड : गवसे (ता. चंदगड) पुलानजीकचा रस्ता पावसाने खचला असून वाहतुकीला धोका निर्माण झाला आहे. पुलावरील रस्त्याचा काही भाग, तसेच पूल व मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या रस्त्याचा काही भाग खचला आहे. बांधकाम विभागाने त्वरित या रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश देसाई यांनी केली आहे. घटप्रभा नदीवरील या पुलासाठी सुमारे सहा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. नुकतेच त्याचे काम पूर्ण झाले असून अद्याप उद्‌घाटन झाले नसले तरी वाहतूक सुरू आहे. गवसे, इब्राहीमपूर, कुरणी, बुझवडे, धामापूर आदी गावांना जोडणारा हा पूल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पावसाळ्यात घटप्रभा नदीला पूर आल्यावर गवसे बंधारा पाण्याखाली जाऊन या गावांना बेटाचे स्वरूप येत होते. या पुलामुळे ही गावे बारमाही जोडलेली राहणार आहेत. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात सलग तीन दिवस झालेल्या पावसामुळे पुलावरील रस्ता, तसेच मुख्य रस्त्यालगतचा काही भाग खचला आहे. मधोमध मोठी भेग पडल्यामुळे वाहनधारकांतून भीती व्यक्त होत आहे. केवळ तीन दिवसांच्या पावसाने ही अवस्था असेल, तर पावसाळ्यात अतिवृष्टीच्या स्थितीत काय अवस्था होणार, याबाबत विचारणा होत आहे. या पुलाला गवसे गावाकडच्या दिशेने संरक्षक भिंत गरजेची होती. ती बांधली गेली नसल्याने यापुढील काळातसुद्धा रस्ता आणि नदीकाठच्या शेतीला धोका आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबत गांभीर्याने विचार करून संरक्षक भिंत बांधावी, तसेच खचलेला रस्ता त्वरित दुरुस्त करावा, अशी मागणी देसाई यांनी केली आहे. kolhapur

