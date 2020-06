...अन् आवड बनली जीवनशैली

उत्तूर : योगाचे आपल्या जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सध्या कोरोनाचे संकट जगावर दबा धरून बसले असताना सर्वचजण नैसर्गिकरित्या तंदुरुस्त राहण्यावर भर देताना दिसत आहेत. या नैसर्गिक उपायांमध्ये योगासनांचे महत्त्व वाढले आहे. कारण योग हे अगदी पूर्वापार काळापासून आरोग्यासाठी लाभदायक मानला आहे, असे योगशिक्षिका रूपाली अनिल लोखंडे यांनी व्यक्त केले. 21 तारखेला होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय योगदिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्या बोलत होत्या. लोखंडे यांनी वयाच्या दहाव्या वर्षांपासून योगासनाची आवड जोपासली आहे. लग्नानंतरही यामध्ये खंड पडलेला नाही. आता योग ही त्यांची जीवनशैली झाली आहे. लोखंडे यांनी योगतज्ज्ञ विनायक व्हनबट्टे यांच्या मार्गदर्नाखाली योगाचे शिक्षण सुरू ठेवले आहे. सहा महिन्यापूर्वी योग शिक्षकाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. यापुढे महिलांना त्या योगाचे प्रशिक्षण देणार आहेत. स्वतः योगशिक्षिका झाल्याने घरातील सर्वानाच योगाची गोडी लागली आहे. मुलगा, मुलगी, पती सर्वजन एकत्र पहाटे एकत्र योगासने करतात. लोखंडे म्हणाल्या, ""वाढत्या प्रदूषणामुळे निर्माण झालेले श्वसनाचे अनेक विकार, ऍसिडिटी, बद्धकोष्ठता या व्याधीमुळे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत चालले आहे. या विकारांमुळे त्रस्त झालेले तत्काळ आराम देणाऱ्या गोळ्या, औषधे घेण्याच्या मागे लागलेले दिसतात. परंतु या विकारांपासून कायम मुक्त होण्यासाठी कायम स्वरूपाचा इलाज म्हणजे योगाभ्यास आहे.'' लवचिकता टिकवून ठेवण्यासाठी आसन गरजेचे

ताण-तणावामुळे मनावर परिणाम होतो आणि यामुळे शरीरावर परिणाम होऊन मांस पेशी कडक होतात. स्नायू व्यवस्थित कार्य करत नाहीत. यामुळे शरीराची लवचिकता नाहीशी होते. ही लवचिकता टिकवून ठेवण्यासाठी आसन करणे गरजेचे आहे.

- विनायक व्हनबट्टे, योगतज्ज्ञ

Web Title: Rupali Anil Lokhande Has Been Cultivating The Yoga Kolhapur Marathi News