सलमान खानकडून कोल्हापुरच्या 'या' आमदाराचे कौतुक

कोल्हापूर - कोरोनासारख्या महामारीने जगभरात थैयमान घातले आहे. आपल्या देशातही २० हाजारांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. प्रत्येकजण आपापल्या परीने कोरोनाशी लढत आहेत. या लढ्यासाठी समाजातील दानशूरांकडून मदतीचे हात पुढे येत आहेत. कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार ऋतुराज पाटील यांनीही या लढ्यासाठी मदत केली आहे. आमदार पाटील यांच्या या कार्याचे अभिनेता सलमान खान तोंड भरून कौतुक केले आहे.

आमदार ऋतुराज पाटील यांनी दक्षिण मतदारसंघातील खासगी डॉक्टर, आयसोलेशन हॉस्पिटल, कम्युनिटी क्लिसनिक मधील डॉक्टर, 108 ऍम्ब्युलन्स डॉक्टर आणि ड्रायव्हर्स, व्हाईट आर्मी जवान यांना स्वखर्चाने एक हजार पीपीई किटचे वाटप केले आहे.

Thank you for your kind words of appreciation @BeingSalmanKhan Ji. This is a small extension of “Being Human", a foot forward in helping people in these challenging times of COVID-19. I am confident that we will soon make Maharashtra & subsequently the whole of India corona-free. https://t.co/qRSBuUzoPy

