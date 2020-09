धक्कादायक : सांगलीत एका दिवसात 768 कोरोना बाधित तर 24 जणांचा मृत्यू

सांगली : जिल्ह्यात मंगळवारी एक सप्टेंबर रोजी 768 नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले, त्यामुळे जिल्ह्यातील एकूण कोरोना बाधितांची संख्या 13 हजार 162 झाली आहे.

काल एका दिवसात 24 जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या 562 वर पोहचली आहे. काल आटपाडी तालुक्यातील 8, जत मधील सतरा, कडेगाव मधील 53, कवठेमहांकाळमधील 70, खानापूर मधील 38, मिरज तालुक्यातील 6, पलूस मधील 7, तर शिराळ्यातील 29, तासगाव मधील 90 तर वाळवा तालुक्यातील 65 रुग्णांचा समावेश आहे. महापालिका क्षेत्रातील 264 जण आज कोरोना बाधित आढळले आहेत. हेही वाचा- या गावात दगड वापरायला बंदी आहे ! गावात दगडी बांधकाम केलेले घर औषधालाही नाही सापडणार कुपवाड, मालगाव, मिरज, शिरढोण, करंगली, नांद्रे, इस्लामपूर, पलूस, मणेराजुरी, तासगाव, खंबाळे, ऐतवडे, इनाम धामणी, सांगली, मौजे डिग्रज, इस्लामपूर, बेंद्री आणि बुधगाव येथील एकूण चोवीस रुग्णांचा मृत्यू झाला. सध्या चार हजार 956 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. आज दिवसभरात 331 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले. संपादन - अर्चना बनगे

Web Title: sangli 768 new corona infected one day and 24 patient death