आयुक्तांच्या रुपाने लाभलेला स्वच्छतादूत 

कोल्हापूर ः महापालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी अठरा महिन्यांच्या काळात उल्लेखनीय काम केले. स्वच्छतादूत म्हणून त्यांनी ओळख निर्माण केली. शहरातील नालेसफाईचे मिशनच त्यांनी कारकिर्दीत सुरू केले. सलग 75 रविवार स्वच्छता मोहीम घेऊन त्यांनी नवा विक्रम केला. स्वच्छता मोहिमा, पर्यावरणपूरक कामे यातून त्यांनी पर्यावरणप्रेमी अधिकारी म्हणून छाप पाडली. विशेष म्हणजे 2019 चा महापूर आणि एप्रिल 2020 नंतरचे कोल्हापुरातील कोरोनाचे संकट या काळातही त्यांनी या मोहिमेत खंड पडू दिला नाही. जयंती नाल्याला पूर्वीच्या जयंती नदीचे स्वरूप आणून देण्यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न निश्‍चितच कोल्हापूरकरांच्या फायद्याचे ठरले. वातानूकुलित केबिनमध्ये बसून आदेश न सोडता फिल्डवर काम करणाऱ्या या अधिकाऱ्याने अल्पावधीतच कोल्हापूरकरांची मने जिंकली होती. त्यांच्या बदलीच्या बातमीनंतर सोशल मीडियावर त्यांच्या कामाविषयी चांगल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या. त्यांची बदली रद्द झाली पाहिजे, अशी मतेही नेटकऱ्यांनी नोंदविली. यावरून त्यांच्या कामाची जनतेच्या मनातील प्रतिमा आपल्यासमोर येते.

आयुक्त डॉ. कलशेट्टी यांनी लोकांचा आयुक्त म्हणून ओळख निर्माण केली. सर्वसामान्यांपासून ते थेट राजघराण्यापर्यंतही त्यांनी संबंध निर्माण केले. कामाच्या माध्यमातून त्यांनी नवी छाप निर्माण केली. ऑगस्ट 2019 च्या महापुराच्या काळात अनेक लोकांची त्यांनी थेट जाग्यावर जाऊ महापुरातून सुटका केली. महापुरात अडकलेल्यांचे ते देवदूत झाले. या काळात कामाची एक वेगळी छाप त्यांनी पाडले. लोकांचा विश्‍वास संपादन केला. विशेष म्हणजे एसी केबिनमध्ये न बसता आयुक्त गल्लीबोळातूनही फिरले. लोकांत मिसळणारा, सहजरीत्या काम करणारा आयुक्त म्हणून अल्पावधीतच त्यांनी कोल्हापूरकरांच्या मनात स्थान निर्माण केले. वरिष्ठ अधिकारी म्हणून कोणता दबाव नाही की, रुबाब नाही. करवीरवासीयांच्या मनात

कोरोनाच्या संकटकाळात आयसोलेशन हॉस्पिटलचे विस्तारीकरण आणि नवीन कक्ष उभारणीतही त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. कोल्हापुरात कोरोनाचा फैलाव झाल्यानंतर अनेक खासगी रुग्णालयांनाही कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यास त्यांनी भाग पाडले. अनेक ठिकाणी कोवीड केअर सेंटर उभा केली. केवळ सेंटर उभा करून ते थांबले नाहीत तर केअर सेंटरमधील रुग्णांनाही भेटी देऊन दिलासा दिला. अधिकारी येतात आणि जातात पण कलशेट्टी नावाचे हे स्वच्छतादूत कोल्हापूरकरांच्या निश्‍चितच लक्षात राहतील. इतके परिणामकारक काम त्यांनी अल्पावधीत केले आहे. संपादन ः रंगराव हिर्डेकर



Web Title: Sanitation Envoy in the form of Commissioner