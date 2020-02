'यामुळे' कोल्हापूर जिल्हा बदनाम होणार नाही याची काळजी घ्या...

कोल्हापूर - अमली पदार्थांचे लोण जिल्ह्यात पसरू देऊ नका. जिल्ह्यात जेथे अमली पदार्थ आढळतील तेथील स्थानिक पोलिस ठाणे त्याला जबाबदार धरले जाईल. त्यानुसार त्या ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. त्यात तडजोड केली जाणार नाही, असा इशारा पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिला. राजस्थानातील गुंडांना जेरबंद केलेल्या पोलिसांच्या सत्कारप्रसंगी त्यांनी जिल्ह्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांशी व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. तर संबंधित पोलिस ठाणे जबाबदार राहणार श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘पंजाबमधील एक पिढीच अमली पदार्थांमुळे नष्ट झाली आहे. तरुणांचे भवितव्य बरबाद होते, याचे भान पोलिसांनी ठेवावे. गांजा, चरस असे पदार्थांच्या तस्करी व विक्रीवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवा. संबंधितांवर तातडीने कडक कारवाई करा. कोणत्याही स्थितीत अमली पदार्थांमुळे जिल्हा बदनाम होणार नाही याची काळजी घ्या.’’ ८४ ब्लॅक स्पॉटची दुरुस्ती जिल्ह्यात रस्ते अपघातात गेल्या वर्षात ३४० जणांचा मृत्यू झाला. अपघातास कारणीभूत ठरणारे जिल्ह्यात ८४ ब्लॅक स्पॉट आहेत. अशा ब्लॅक स्पॉटवर आवश्‍यक उपाययोजना केल्या जातील. त्यासाठी आवश्‍यक निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला जाईल. तसेच जयसिंगपूर, आजरा, गडहिंग्लज येथे वाहतूक नियंत्रण कक्ष सुरू केला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले. वाचा - चंद्रकांत दादांवर बोलत बसायला मला वेळ नाही... गुन्हे सिद्धता प्रमाण... पालकमंत्री पाटील यांनी अभियोक्‍त्यांची यादी पोलिस अधीक्षक डॉ. देशमुख यांच्याकडे मागवली. धाडसाने गुन्ह्यांचा तपास पोलिस करतात. गुंडांच्या मुसक्‍या आवळतात; पण आरोपींवर जर गुन्हे शाबीत होत नसतील तर कष्ट वाया जातात. यासाठी सरकारी अभियोक्‍त्यांकडून चांगले काम अपेक्षित असते. प्रत्येक अभियोक्‍त्यांच्या गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण तपासले जाईल, असे सांगितले. भरोसा सेलचे उद्‌घाटन जिल्ह्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी नव्याने सुरू केलेल्या ‘भरोसा सेल’चे उद्‌घाटन आणि गुन्ह्यांच्या तपासाला गती येण्यासाठी नव्याने घेतलेल्या ‘९ आय बाईक’चे वितरणही पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले.

जिल्ह्याचा क्राईम रेट, अपघातांची संख्या, आवश्‍यक मनुष्यबळ, वाहने, निवासस्थाने, पोलिस ठाणी आदीचे सादरीकरण पोलिस अधीक्षक डॉ. देशमुख यांनी करून पालकमंत्री पाटील यांना माहिती दिली. संबंधित पोलिस ठाणे जबाबदार राहणार आजरा, चंदगड भागात तस्करीचे प्रमाण वाढत असल्याच्या तक्रारी आहेत. संबंधित तस्करांच्या वेळीच मुसक्‍या आवळा. अन्यथा आम्हाला ॲक्‍शन घ्यावी लागेल, असा अशा इशाराही गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आजरा व चंदगड येथील पोलिस अधिकाऱ्यांना दिला. पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांच्या उपस्थितीतच हा इशारा दिला गेला.

